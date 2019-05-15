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15 мая, источник: Газета.Ру

Симмонс будет играть за сборную Австралии

Игрок Национальной баскетбольной ассоциации «Филадельфия Севенти Сиксерс» Бен Симмонс будет участвовать в чемпионате мира международной баскетбольной федерации (ФИБА) за сборную Австралии.

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Источник: AP 2019

Об этом сообщил Sportsnet.ca.

Чемпионат пройдет в Китае уже 31 августа 2019 года.

У сборной Австралии есть неплохие шансы для участия турнире.

Количество игроков национальной команды, играющих в клубах НБА, возрастает.

Симмонс считается звездой баскетбола в свои 22-года.

Несмотря на это, его команда проиграла «Торонто Рэпторс» в матче полуфинала Восточной конференции.

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