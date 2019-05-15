Симмонс будет играть за сборную Австралии
Игрок Национальной баскетбольной ассоциации «Филадельфия Севенти Сиксерс» Бен Симмонс будет участвовать в чемпионате мира международной баскетбольной федерации (ФИБА) за сборную Австралии.
Игрок Национальной баскетбольной ассоциации «Филадельфия Севенти Сиксерс» Бен Симмонс будет участвовать в чемпионате мира международной баскетбольной федерации (ФИБА) за сборную Австралии.
Об этом сообщил Sportsnet.ca.
Чемпионат пройдет в Китае уже 31 августа 2019 года.
У сборной Австралии есть неплохие шансы для участия турнире.
Количество игроков национальной команды, играющих в клубах НБА, возрастает.
Симмонс считается звездой баскетбола в свои 22-года.
Несмотря на это, его команда проиграла «Торонто Рэпторс» в матче полуфинала Восточной конференции.