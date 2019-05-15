Симмонс будет играть за сборную Австралии

Источник: AP 2019

Об этом сообщил Sportsnet.ca.

Чемпионат пройдет в Китае уже 31 августа 2019 года.

У сборной Австралии есть неплохие шансы для участия турнире.

Количество игроков национальной команды, играющих в клубах НБА, возрастает.

Симмонс считается звездой баскетбола в свои 22-года.