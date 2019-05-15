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15 мая, источник: БЕЛТА

Белорусские баскетболистки проведут 6 спаррингов перед чемпионатом Европы

15 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболистки сборной Беларуси перед стартом чемпионата Европы проведут 6 контрольных матчей. Все спарринги девушки сыграют в гостях, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Белорусской федерации баскетбола.

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Первые встречи подопечные Натальи Трофимовой проведут 6 и 8 июня в Риге против сборных Латвии и Турции. Затем белорусские баскетболистки перебазируются в итальянский Брони, где 14 и 15 июня проверят свои силы в поединках с национальной командой Италии, а потом, 21 и 22 июня, в венгерском Секешфехерваре дважды сыграют со сборной Венгрии.

В эти дни сборная Беларуси тренируется в Раубичах, правда не в полном составе. В сборах принимают участие Екатерина Снытина, Юлия Рытикова, Татьяна Лихтарович, Александра Тарасова, Ольга Зюзькова, Арина Мосько, Мария Попова, Виктория Гаспер, Анна Брич, Дарья Семилетникова, Мария Трофименкова, Ксения Малашко и Александра Шевченко.

Ожидается, что 21 мая в тренировочный лагерь прибудут Анастасия Веремеенко и Янина Инкина, к концу мая приедет Елена Левченко, а натурализованная американская разыгрывающая Алекс Бентли присоединится к команде в начале июня.

Женский чемпионат Европы в этом году пройдет на аренах Латвии и Сербии. На первом этапе белоруски будут играть в предварительной группе D в сербском Зренянине с командами Сербии (27 июня), Бельгии (28 июня) и России (30 июня). После финиша группового этапа победители четырех квартетов сразу попадут в четвертьфинал, а команды, занявшие 2−3-е места, сыграют в 1/8 финала. Континентальное первенство завершится 7 июля. На прошлом женском Евробаскете в Чехии-2017 белоруски выступили неудачно, не сумев выйти из группы.

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