Белорусские баскетболистки проведут 6 спаррингов перед чемпионатом Европы

Первые встречи подопечные Натальи Трофимовой проведут 6 и 8 июня в Риге против сборных Латвии и Турции. Затем белорусские баскетболистки перебазируются в итальянский Брони, где 14 и 15 июня проверят свои силы в поединках с национальной командой Италии, а потом, 21 и 22 июня, в венгерском Секешфехерваре дважды сыграют со сборной Венгрии.

В эти дни сборная Беларуси тренируется в Раубичах, правда не в полном составе. В сборах принимают участие Екатерина Снытина, Юлия Рытикова, Татьяна Лихтарович, Александра Тарасова, Ольга Зюзькова, Арина Мосько, Мария Попова, Виктория Гаспер, Анна Брич, Дарья Семилетникова, Мария Трофименкова, Ксения Малашко и Александра Шевченко.

Ожидается, что 21 мая в тренировочный лагерь прибудут Анастасия Веремеенко и Янина Инкина, к концу мая приедет Елена Левченко, а натурализованная американская разыгрывающая Алекс Бентли присоединится к команде в начале июня.