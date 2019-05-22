Ланге: Женской сборной России необходимо улучшить командную «химию» перед Евробаскетом

«За время квалификации на Евробаскет у нас было очень мало времени, около 10 дней и все — игроки разъезжались по клубам. Поэтому было сложно добиться безупречного взаимопонимания, — сказал Ланге. — Но могу сказать, что сейчас на сборах я порой вижу лучшие действия игроков на площадке, чем я видел прошлым летом или во время “окон” [на матчи отборочного турнира]. Мы должны улучшать командную “химию”, но для этого недостаточно практики, огромную роль здесь играют матчи, которые нас ждут впереди».