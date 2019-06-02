Тренер женской сборной России по баскетболу доволен подготовкой к ЧЕ

Источник: РИА "Новости"

Российские баскетболистки в субботу обыграли команду Швеции в товарищеском матче, прошедшем в Москве, со счетом 65:51. Эта игра стала завершением первого этапа подготовки к чемпионату Европы, который состоится в Латвии и Сербии с 27 июня по 7 июля.

«Мы провели хорошую первую часть сбора в Новогорске, которая завершилась хорошо организованным матчем в спорткомплексе ЦСКА. На данном этапе я доволен всем, теперь у нас будет четыре выходных, и далее — турниры в Испании и Франции, которые покажут наш реальный уровень», — заявил Ланге журналистам.

Он также отметил, что в субботней игре остался «очень доволен первой половиной». «Мы нашли хороший ритм и показали качественный баскетбол: фундаментом для него стала надежная защита, и на нем мы создали солидный отрыв в счете. Было видно, что обе команды сейчас очень усердно тренируются, в том числе физически, и это вылилось в две разные половины. Наша команда была в целом более свежей, располагала более глубокой скамейкой, и в концовке это сказалось», — считает тренер.