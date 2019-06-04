Текущие события
Футбол. Сборные
4.06
Колумбия3
Панама0
Хоккей. НХЛ
4.06
Сент-Луис Блюз4
Бостон Брюинз2
Футбол. Сборные
13:30
Япония
Тринидад и Тобаго
Футбол. Лига наций
21:45
Португалия
Швейцария
Футбол. Сборные
6.06
Парагвай
Гондурас
Футбол. Сборные
6.06
США
Ямайка
Все события
Фоторепортажи
17Улыбающийся Дзюба, серьезный Смолов. Россия готовится к отборочным матчам Евро-2020
18Финляндия победила Канаду в финале ЧМ
4 июня, источник: Спорт РИА Новости

Российские баскетболисты сыграют на турнирах в Италии и Финляндии перед КМ

МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Сборная России по баскетболу примет участие в турнирах в Италии и Финляндии перед Кубком мира, сообщается на официальном сайте Российской федерации баскетбола (РФБ).

Наверх
Источник: Спорт РИА Новости

Как отмечается в сообщении, тренерский штаб команды с 17 по 19 июля проведет просмотровый лагерь для кандидатов в главную команду страны. По его итогам несколько человек получат приглашение на основной сбор, стартующий 21 июля.

В Новогорске сборная России пробудет до конца июля, а в августе примет участие в трех товарищеских турнирах, после которых вернется в Подмосковье:

2−4 августа — турнир в Самаре (соперники — Иордания и Иран);.

8−10 августа — турнир в Вероне (Италия, Венесуэла, Сенегал);.

17—18 августа — турнир в Эспоо (Финляндия, Литва).

Кубок мира пройдет в Китае с 31 августа по 15 сентября. Сборная России на групповом этапе сыграет против команд Аргентины, Нигерии и Южной Кореи.

 Смолов оценил физические возможности девушки, выбежавшей в финале ЛЧ
Самые смелые наряды российских фигуристок
10,5 миллионов победителю: что нужно знать о финале Лиги наций
Контракт Олега Знарка в «Спартаке» намного меньше, чем был в СКА
Бразильская конфедерация не отстранит Неймара от Кубка Америки
Сергей Игнашевич возглавил клуб Футбольной национальной лиги
«Краснодар» предложил изменить регламент чемпионата России
«Ливерпуль» объявил об уходе нападающего и защитника
Сергей Семак опроверг слова жены о разводе
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь