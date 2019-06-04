Российские баскетболисты сыграют на турнирах в Италии и Финляндии перед КМ

Как отмечается в сообщении, тренерский штаб команды с 17 по 19 июля проведет просмотровый лагерь для кандидатов в главную команду страны. По его итогам несколько человек получат приглашение на основной сбор, стартующий 21 июля.
В Новогорске сборная России пробудет до конца июля, а в августе примет участие в трех товарищеских турнирах, после которых вернется в Подмосковье:
2−4 августа — турнир в Самаре (соперники — Иордания и Иран);.
8−10 августа — турнир в Вероне (Италия, Венесуэла, Сенегал);.
17—18 августа — турнир в Эспоо (Финляндия, Литва).
Кубок мира пройдет в Китае с 31 августа по 15 сентября. Сборная России на групповом этапе сыграет против команд Аргентины, Нигерии и Южной Кореи.