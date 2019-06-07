Белорусы не вышли в четвертьфинал юниорского ЧМ по баскетболу 3×3

Белорусские баскетболисты заняли последнее место в предварительной группе С, проиграв сверстникам из Грузии — 16:21, Монголии — 15:21, Латвии — 18:19 и США — 14:21. В составе сборной Беларуси под руководством тренера Дмитрия Колтунова в монгольской столице выступали Алексей Цинкевич, Даниил Борисевич, Алексей Навойчик и Никита Мацаль.

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Сегодня в монгольской столице определятся чемпион и призеры мирового юниорского первенства. В полуфиналах россияне встретятся с американцами, а турецкие баскетболисты сыграют с аргентинцами.

На прошлой неделе молодежная сборная Беларуси (U-23) также в Улан-Баторе успешно провела первые этапы Лиги наций, заняв второе место.