Алекс Бентли присоединилась к сборной Беларуси, Елена Левченко не сыграет на Евробаскете

Одна из ведущих белорусских баскетболисток очень хотела сыграть на Евробаскете, но так и не смогла окончательно восстановиться после травмы. В составе национальной сборной Елена Левченко была бронзовым призером ЧЕ-2007 в Италии, выступала на двух Олимпиадах.

Накануне к сборной Беларуси присоединилась натурализованная американская разыгрывающая Алекс Бентли, которая выступала в составе «Атланты Дрим» в матчах женской НБА. Вместе с партнершами по белорусской команде Алекс Бентли завтра отправится в венгерский Секешфехервар, где 21 и 22 июня состоятся два контрольных поединка со сборной Венгрии.

До этого подопечные Наталии Трофимовой уже провели 4 спарринга. В Риге они победили команду Латвии со счетом 81:77, а затем проиграли сборной Турции — 56:76. В итальянском Брони белоруски дважды уступили команде Италии — 67:71 и 56:73.