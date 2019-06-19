Алекс Бентли присоединилась к сборной Беларуси, Елена Левченко не сыграет на Евробаскете

Одна из ведущих белорусских баскетболисток очень хотела сыграть на Евробаскете, но так и не смогла окончательно восстановиться после травмы. В составе национальной сборной Елена Левченко была бронзовым призером ЧЕ-2007 в Италии, выступала на двух Олимпиадах.
Накануне к сборной Беларуси присоединилась натурализованная американская разыгрывающая Алекс Бентли, которая выступала в составе «Атланты Дрим» в матчах женской НБА. Вместе с партнершами по белорусской команде Алекс Бентли завтра отправится в венгерский Секешфехервар, где 21 и 22 июня состоятся два контрольных поединка со сборной Венгрии.
До этого подопечные Наталии Трофимовой уже провели 4 спарринга. В Риге они победили команду Латвии со счетом 81:77, а затем проиграли сборной Турции — 56:76. В итальянском Брони белоруски дважды уступили команде Италии — 67:71 и 56:73.
Женский Евробаскет в этом году пройдет на аренах Латвии и Сербии. На первом этапе белоруски будут играть в предварительной группе D в сербском Зренянине с командами Сербии (27 июня), Бельгии (28 июня) и России (30 июня). После финиша группового этапа победители четырех квартетов сразу попадут в четвертьфинал, а команды, занявшие 2−3-е места, сыграют в 1/8 финала. Континентальное первенство завершится 7 июля.