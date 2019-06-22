Мозгов вошел в расширенный состав сборной России перед Кубком мира

Источник: Спорт РИА Новости

Мозгов из-за травмы не сыграл в сезоне-2018/19 ни одного матча.

Основной сбор национальной команды начнется в Новогорске 22 июля, к которому после присоединятся один или несколько игроков, отобранных тренерским штабом по итогам просмотрового лагеря 17—19 июля . Всего для участия в сборах были вызваны 24 баскетболиста:

защитники: Евгений Бабурин («Нижний Новгород»), Вячеслав Зайцев, Алексей Швед (оба — «Химки»), Евгений Колесников (УНИКС, Казань), Дмитрий Кулагин, Виталий Фридзон (оба — «Локомотив-Кубань», Краснодар), Михаил Кулагин, Иван Ухов, Александр Хоменко (все — ЦСКА, Москва);.

форварды: Семен Антонов (ЦСКА), Никита Балашов («Невежис», Литва), Евгений Валиев, Сергей Карасев, Владислав Трушкин (все — «Зенит», Санкт-Петербург), Андрей Воронцевич, Никита Курбанов (оба — ЦСКА), Петр Губанов, Андрей Зубков (оба — «Химки»), Станислав Ильницкий («Локомотив-Кубань»);.

центровые: Джоэл Боломбой (ЦСКА), Артем Забелин («Автодор», Саратов), Владимир Ивлев («Локомотив-Кубань»), Артем Клименко (УНИКС), Тимофей Мозгов («Орландо Мэджик», НБА).