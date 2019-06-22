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13:26 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Мозгов вошел в расширенный состав сборной России перед Кубком мира

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Центровой клуба НБА «Орландо Мэджик» Тимофей Мозгов вошел в расширенный состав сборной России для подготовки к Кубку мира 2019 года, сообщается на сайте Федерации баскетбола России.

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Источник: Спорт РИА Новости

Мозгов из-за травмы не сыграл в сезоне-2018/19 ни одного матча.

Основной сбор национальной команды начнется в Новогорске 22 июля, к которому после присоединятся один или несколько игроков, отобранных тренерским штабом по итогам просмотрового лагеря 17—19 июля. Всего для участия в сборах были вызваны 24 баскетболиста:

защитники: Евгений Бабурин («Нижний Новгород»), Вячеслав Зайцев, Алексей Швед (оба — «Химки»), Евгений Колесников (УНИКС, Казань), Дмитрий Кулагин, Виталий Фридзон (оба — «Локомотив-Кубань», Краснодар), Михаил Кулагин, Иван Ухов, Александр Хоменко (все — ЦСКА, Москва);.

форварды: Семен Антонов (ЦСКА), Никита Балашов («Невежис», Литва), Евгений Валиев, Сергей Карасев, Владислав Трушкин (все — «Зенит», Санкт-Петербург), Андрей Воронцевич, Никита Курбанов (оба — ЦСКА), Петр Губанов, Андрей Зубков (оба — «Химки»), Станислав Ильницкий («Локомотив-Кубань»);.

центровые: Джоэл Боломбой (ЦСКА), Артем Забелин («Автодор», Саратов), Владимир Ивлев («Локомотив-Кубань»), Артем Клименко (УНИКС), Тимофей Мозгов («Орландо Мэджик», НБА).

Сборная России в рамках подготовки к Кубку мира примет участие в трех турнирах — в Москве (2—4 августа), итальянской Вероне (8—10 августа) и финском Эспоо (17—18 августа). Затем 23 августа команда отправится в Китай, где примет участие в подготовительном турнире в Нинбо (26—28 августа). Кубок мира-2019 пройдет 31 августа — 15 сентября.

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