Россиянки не смогли выйти в полуфинал Кубка мира по баскетболу 3×3

В составе российской команды выступали Александра Столяр, Анастасия Логунова, Анна Лешковцева и Ольга Фролкина. В полуфинале австралийские спортсменки встретятся со сборной Китая, которая в четвертьфинале оказалась сильнее команды Румынии — 16:12. Также на стадии ¼ финала пройдут матчи Франция — Италия и Испания — Венгрия.

Кубок мира по баскетболу 3×3 проходит каждый год начиная с 2012-го. Действующим обладателем Кубка мира является сборная Италии. Сборная России трижды играла в финале турнира, в 2017 году во французском Нанте россиянки обыграли в решающем матче сборную Венгрии (19:12) и стали чемпионками мира. Российская команда дважды становилась второй и один раз завоевала бронзу турнира, на прошлом турнире россиянки завоевали серебро.