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19:06 (мск), источник: ТАСС

Россиянки не смогли выйти в полуфинал Кубка мира по баскетболу 3×3

ТАСС, 22 июня. Женская сборная России по баскетболу 3×3 проиграла команде Австралии со счетом 13:19 в четвертьфинальном матче Кубка мира и не смогла выйти в полуфинал. Соревнования проходят в Амстердаме.

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Источник: РИА "Новости"

В составе российской команды выступали Александра Столяр, Анастасия Логунова, Анна Лешковцева и Ольга Фролкина. В полуфинале австралийские спортсменки встретятся со сборной Китая, которая в четвертьфинале оказалась сильнее команды Румынии — 16:12. Также на стадии ¼ финала пройдут матчи Франция — Италия и Испания — Венгрия.

Кубок мира по баскетболу 3×3 проходит каждый год начиная с 2012-го. Действующим обладателем Кубка мира является сборная Италии. Сборная России трижды играла в финале турнира, в 2017 году во французском Нанте россиянки обыграли в решающем матче сборную Венгрии (19:12) и стали чемпионками мира. Российская команда дважды становилась второй и один раз завоевала бронзу турнира, на прошлом турнире россиянки завоевали серебро.

Баскетбол 3×3 вошел в программу Олимпиады-2020.

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