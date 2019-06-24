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14:51 (мск), источник: ТАСС

Глава РФБ: Пусть на меня смотрят косо, но наши баскетболисты могут выиграть медали КМ

Андрей Кириленко подвел итоги клубного сезона, а также рассказал о шансах и перспективах российских национальных команд на международной арене.

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Источник: РИА "Новости"

Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко в интервью ТАСС подвел итоги клубного сезона на европейской арене, в Единой лиге ВТБ и НБА (Национальной баскетбольной ассоциации). А также в преддверии старта женского чемпионата Европы и мужского Кубка мира рассказал о шансах и перспективах российских национальных команд на международной арене.

— Как оцените завершившийся сезон для российских клубов?

— Если в целом — достаточно успешный сезон для России, потому что ЦСКА победил в Евролиге, Екатеринбург победил в женской Евролиге, Оренбург победил в женском Еврокубке. Что касается чемпионата, то без изменений, что ЦСКА, что УГМК доминируют в национальном первенстве, и им сложно составить конкуренцию на сегодняшний день. Наверное, это два самых стабильных клуба в плане финансирования. Естественно, у них есть возможность грамотно комплектоваться и вдолгую просчитывать планы. Это понятная история, когда у тебя есть стабильный бюджет. В наших реалиях это имеет большую важность.

Но мне понравились полуфиналы Единой лиги ВТБ: УНИКС против «Химок» — была очень интересная пара. Полуфинал «Зенит» — ЦСКА мне тоже понравился, причем больше, чем финал между армейцами и подмосковной командой. Несмотря на то что ЦСКА победил в серии 3−0 — все игры были упорными, 2−3 очка. Такой баскетбол доставляет удовольствие, когда один блок-шот решает игру.

— Финальная серия Единой лиги ВТБ вам не понравилась?

— К сожалению, на мой взгляд, финал не получился. Леша Швед получил травму, и «Химки» оказались не готовыми к финальной серии.

— Это успокоенность? Ведь «Химки», выйдя в финал Единой лиги, уже решили основную задачу на сезон — попадание в Евролигу?

— Не знаю. Не думаю, что это успокоенность. ЦСКА — раздражитель в любом случае, и им не хочется проигрывать. Не думаю, что баскетболисты «Химок» выходили с мыслью проиграть и быстрее сезон закончить, нет. Хотя со стороны это может показаться, глядя на результат и на то, как уверенно выглядели армейцы. ЦСКА был объективно на голову сильнее в финальной серии, и борьбы не получилось. Но говорить о том, что «Химки» вышли и заранее отдали серию, не правильно. Думаю, травма Шведа, травмы Яниса Тиммы вкупе деморализовали «Химки».

— Вы отметили «Зенит», и он сейчас претендует на «уайлд-кард» Евролиги. Справедливо?

— На мой взгляд, да, и конечно, я за то, чтобы у нас было как можно больше клубов в Евролиге. Это главное европейское соревнование в клубном баскетболе на сегодняшний момент. Санкт-Петербург заслужил видеть Евролигу. Если посмотреть, то за последние годы «Зенит» — самая кусачая команда из наших ведущих команд. Если «Химки» мы знаем — уверенно сильные, но когда доходит до матчей с грандом — они в редких случаях оказывают сопротивление. А «Зенит» постоянно кусается, у него есть какая-то ровная игра.

Кстати, я забыл отметить УНИКС, а казанский клуб провел просто великолепный регулярный сезон. Я был удивлен, что в последнем туре они проиграли «Парме» и упустили победу в чемпионате. УНИКС должен был выигрывать «регулярку», и это был бы очень серьезный прецедент.

— Вы, как президент баскетбольной федерации, как сейчас видите ситуацию с выступлением российских игроков за клубы? Постоянно можно слышать жалобы, что наши баскетболисты получают мало игрового времени.

— Мое мнение, как президента федерации, да и как бывшего игрока, чтобы как можно больше российских игроков играло и в ЦСКА, и в «Химках», например. Но мы очень любим некоторые вещи преувеличивать. И проблема в невыступлении наших игроков за клубы — она не стоит. Игроки сборной России, если взять навскидку и с ходу начать перечислять, все играют, не просиживают на скамейке запасных. Дмитрий Хвостов, Алексей Швед — первые номера. Вторые — Дима Кулагин, Виталий Фридзон. Третьи номера — Никита Курбанов, Андрей Воронцевич, Сергей Карасев. Большие — Семен Антонов, Боломбой, Тимофей Мозгов… Короче, я уже с ходу назвал игроков, которые имеют постоянную практику. За скобки выносим Мозгова и других ребят с серьезными травмами.

В этом плане я не особо волнуюсь за сборную России, но мне бы хотелось, чтобы больше молодых игроков получали время на паркете. Опять же, тут нет камня в огород ЦСКА или «Химок». У них очень высокие цели, и в этих командах надо реально быть сильнее. И это разговоры в пользу бедных, почему тому или иному игроку не дают играть больше времени, чем условному Хиггинсу, Родригесу. Потому что те игроки в данный момент сильнее. Но мне хочется, чтобы наши игроки доказывали и становились лучше. Тот же опыт Димы Кулагина показал. Он старался завоевать место в составе, выходя со скамейки в ЦСКА. Это, может быть, не получилось сделать, но, уйдя в «Локомотив», он получил карт-бланш и там уже раскрылся в одного из лучших российских игроков в Единой лиге ВТБ на сегодня. Похожий пример с Курбановым.

— Вы назвали сейчас по именам почти весь состав сборной. На что эта команда способна на предстоящем осенью Кубке мира в Китае?

— Мы можем играть за медали на Кубке мира. Пусть на меня смотрят косо, как на Евробаскете — тогда тоже я говорил, что команда способна на многое. Потенциально все может быть, когда мы говорим об игроках такого уровня. Мы можем проиграть две первые игры и вылететь с Кубка мира. И Аргентина, и Нигерия имеют очень хорошие сборные. Может, Южная Корея пониже уровнем. Но если мы подходим с правильным настроем, если мы играем так, как можем играть, то пример чемпионата Европы двухлетней давности — показатель: сборная России вышла из «группы смерти», обыграв сербов.

— А что можете сказать про шансы женской сборной России на стартующем на этой неделе чемпионате Европы?

— Это очень молодая, фантастически талантливая сборная, но она находится только в самом начале пути. У нее есть огромный потенциал, но отсутствует стабильность. Команду будет сейчас лихорадить вверх-вниз. Мне очень хочется, чтобы, пройдя подготовку, команда хорошо выступила на чемпионате Европы. И мне нравится, что во время подготовительных матчей игры были в одном ключе. Не было явных спадов и падений. Так вот мне очень хочется, чтобы на Евробаскете эта стабильная серия продолжилась. Но по потенциалу эта команда следующие десять лет может доминировать в Европе.

— Насколько вас удивила победа «Торонто» в чемпионате НБА? Канадский клуб — чемпион мира по баскетболу.

— Мне неудивительна победа «Торонто». Они действительно были лучшими по ходу сезона, а особенно в плей-офф. Я немного большего ожидал от «Милуоки», но когда они повели 2−0 в серии с «Рэпторс», кажется, они поверили в успех и сделали это слишком рано. Но мне понравилось, как «Торонто» мощно провел плей-офф: семиматчевая серия с «Филадельфией», камбэк с 0−2 в серии с «Бакс». В финале, конечно, «Голден Стейт» не повезло — они потеряли лидеров из-за травм, а «Торонто» было уже не остановить.

— Ваше мнение о первом номере драфта этого года Зайоне Уильямсоне.

— Это может быть будущий Леброн Джеймс, а может быть — Джулиус Рендл. Он очень впечатляет, но вспомните, когда Рендл был выбран: огромный «чувак» бежит, бросает. Вопрос, насколько он сумеет реализовать свой талант.

— Кто будет чемпионом НБА в следующем году, как думаете?

— Следующий сезон будет непредсказуемым. Но «Голден Стейт», доминировавший в НБА последние сезоны, будет на паузе.

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