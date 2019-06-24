Главный тренер «Торонто» возглавил сборную Канады
Главный тренер «Торонто Рэпторз» Ник Нерс назначен главным тренером сборной Канады на Кубок мира-2019, сообщает официальный сайт Федерации баскетбола страны.
Главный тренер «Торонто Рэпторз» Ник Нерс назначен главным тренером сборной Канады на Кубок мира-2019, сообщает официальный сайт Федерации баскетбола страны.
Помогать ему будет бывший главный тренер канадцев Гордон Херберт.
Нерс в сезоне-2018/19 привел «Торонто» к первой в истории клуба победе в НБА.
Канада в групповом турнире Кубка мира сыграет с Австралией, Литвой и Сенегалом.