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24 июня, источник: Спорт-Экспресс

Главный тренер «Торонто» возглавил сборную Канады

Главный тренер «Торонто Рэпторз» Ник Нерс назначен главным тренером сборной Канады на Кубок мира-2019, сообщает официальный сайт Федерации баскетбола страны.

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Помогать ему будет бывший главный тренер канадцев Гордон Херберт.

Нерс в сезоне-2018/19 привел «Торонто» к первой в истории клуба победе в НБА.

Канада в групповом турнире Кубка мира сыграет с Австралией, Литвой и Сенегалом.

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