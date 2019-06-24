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24 июня, источник: ТАСС

Готовы доминировать в Европе. Назван состав женской сборной на Евробаскет-2019

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Тренерский штаб женской сборной России по баскетболу объявил состав из 12 баскетболисток, которые отправятся на чемпионат Европы. По мнению главного тренера национальной команды Олафа Ланге и руководства Российской федерации баскетбола, нынешняя сборная России очень талантлива и способна доминировать в Европе в будущем.

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Евробаскет пройдет с 27 июня по 7 июля в Сербии и Латвии. Российские баскетболистки на турнир отправляются 25 июня. Команда Ланге попала в группу D и сыграет со сборными Белоруссии, Бельгии и Сербии. Российская сборная провела интенсивную подготовку к турниру, одержав шесть побед на товарищеских турнирах в Испании и Франции.

«Мы провели очень хорошую подготовку к чемпионату Европу, я доволен тем, как идут дела. В этом плане есть определенный оптимизм, но надо понимать, что подготовка и товарищеские игры — это одно, а Евробаскет — совсем другое, — сказал Ланге ТАСС. — Это как плей-офф НБА — совершенно другая история, и нашей команде надо быть к этому готовой».

«Но я соглашусь с теми, кто говорит, что у этой российской сборной очень хороший потенциал. Команда может удивлять», — добавил немецкий главный тренер.

В состав сборной вошли защитники Елена Беглова и Евгения Белякова (обе — УГМК), Ксения Левченко («Енисей»), Анна Лешковцева (МБА) и Екатерина Федоренкова («Надежда»); форварды Юлия Гладкова («Бембибре», Испания), Анастасия Логунова (МБА), Раиса Мусина (УГМК) и Анастасия Шилова («Надежда»); центровые Мария Вадеева, Наталья Виеру (обе — УГМК) и Жосселина Майга («Надежда»).

Сборная, которая будет доминировать в Европе

Женская сборная России трижды побеждала на чемпионатах Европы (2003, 2007, 2011). Тем не менее на последнем Евробаскете в Чехии в 2017 году россиянки провалились, заняв девятое место. По мнению генерального менеджера сборной Светланы Абросимовой, на чемпионате Европы 2019 года сборная вновь способна бороться за медали. «Мы провели хорошую подготовку к чемпионату Европы, играли с топовыми сборными, серьезными конкурентами. Хотя конкуренты в нас все равно не верят, ну и пусть, это даже хорошо», — сказала Абросимова.

Как признался в интервью ТАСС президент РФБ Андрей Кириленко, сборная России, которая отправляется на Евробаскет-2019, не просто способна бороться за медали, а будет доминировать в европейском баскетболе в ближайшие 10 лет.

«Это очень молодая и перспективная команда. По потенциалу эта команда в ближайшие 10 лет будет доминировать в Европе, — заявил Кириленко. — Но сборную будет лихорадить, к этому надо быть готовым. И мне хочется, чтобы на чемпионате Европы команда показала стабильную игру, которую они демонстрировали по ходу подготовки к турниру».

В сборной понимают проблему, на которую указал президент РФБ, и устранение ее было одним из пунктов подготовки к Евробаскету. «Мы работаем над тем, чтобы команду не лихорадило. Это в какой-то момент была наша слабая сторона — люди выходили и словно разучились мячик водить, — призналась Абросимова ТАСС. — Это все психология, и мы проводим ментальные тренировки, к счастью, у тренера есть лайфхаки, надеюсь, это поможет».

На предстоящий чемпионат Европы россиянки квалифицировались из своей группы с первого места, одержав шесть побед в шести матчах и опередив сборные Венгрии, Литвы и Албании. Как призналась журналистам центровой российской сборной Вадеева, на Евробаскете сборная будет решать задачи постепенно: «Сначала нам надо выйти из группы. Потом — попасть в олимпийскую квалификацию. Будем идти постепенно».

Лучшие шесть команд чемпионата Европы получат право сыграть в квалификации Олимпиады.

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