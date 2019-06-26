Дмитрий Хвостов перешел из «Локомотива-Кубани» в «Зенит»

Как отмечается, 29-летний разыгрывающий подписал с «Зенитом» контракт сроком на три года. Хвостов выступал за «Локомотив-Кубань» с 2016 года, до этого он играл за московское «Динамо» (2006−2011), подмосковные «Химки» (2011−2013) и «Нижний Новгород» (2013−2016).
В составе сборной России Хвостов выступал на чемпионате Европы 2011 года в Литве и на Олимпийских играх-2012 в Лондоне, завоевав с командой бронзовые медали обоих турниров. В 2017 году вместе с главной командой страны вошёл в четверку сильнейших команд Евробаскета. Принял участие во всех матчах квалификации Кубка мира 2019.
«Привет всем болельщикам! Я рад возможности сыграть в Петербурге, в этом клубе! “Зенит” — дисциплинированная команда, которая умеет выходить из сложных ситуаций, что они доказали в прошлом сезоне. Хочу сказать спасибо генеральному директору Александру Церковному и главному тренеру Жоану Плазе за приглашение и доверие, особенно в моей ситуации. Готов с новыми силами вернуться на паркет и выполнить свою роль на все 100%», — сказал Хвостов.