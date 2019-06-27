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27 июня, источник: ТАСС

Сборная России проиграла бельгийским баскетболисткам в матче группового этапа ЧЕ

ЗРЕНЯНИН /Сербия/, 27 июня. /ТАСС/. Женская сборная России по баскетболу уступила команде Бельгии в матче первого тура группового этапа на чемпионате Европы. Игра проходила в сербском Зренянине.

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Источник: РИА "Новости"

Встреча завершилась со счетом 67:54 в пользу бельгийских баскетболисток. Вместе с ними в группе D играют сборные Сербии и Белоруссии, которые проведут матч первого тура позднее в четверг. В следующем туре российские баскетболистки сыграют против представительниц Сербии, а команда Бельгии встретится с белорусскими спортсменками. Обе игры пройдут 28 июня.

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Сборная России дважды становилась бронзовым призером Олимпийских игр, также на счету россиянок три бронзы мирового первенства. На чемпионате Европы российская команда по три раза завоевывала золотые и серебряные медали, дважды россиянки становились третьими.

Победительницы группового этапа выйдут в четвертьфинал турнира напрямую. Команды, занявшие второе и третье места, сыграют в 1/8 финала.

Чемпионат Европы по баскетболу среди женских команд — один из старейших турниров континента. Впервые он состоялся в 1938 году в Риме и завершился победой итальянской сборной. С 1950 года в соревнованиях принимала участие сборная СССР, выигравшая в общей сложности 21 титул. Лучшие шесть команд предстоящего турнира получат право сыграть в квалификации к Олимпиаде в Токио.

Чемпионат Европы завершится 7 июля.

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