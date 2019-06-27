ЧЕ-2019. Женщины. Сборная Беларуси уступила команде Сербии на последних секундах

В заключительной атаке Мария Попова из сложного положения не сумела поразить кольцо.
БЕЛАРУСЬ — СЕРБИЯ — 53:55 (16:18, 16:11, 10:12, 11:14)
ЗРЕНЯНИН. «Кристал Холл».
Беларусь: Бентли (4 + 3 под + 4 паса + 4 перехвата), Лихтарович (9 + 8 под), Попова (10 + 10 под), Снытина (6 + 5 под), Веремеенко (13 + 10 под + 3 блок), Брич (н.в.), Гаспер (8), Инкина (н.в.), Масько (н.в.), Рытикова (3 + 3 под), Тарасова, Зюзькова.
Сербия: Брукс (4 + 4 под), Црвендакич (7 + 6 под), Йованович (9 + 5 под), Милькович (1 + 5 под), Петрович (18 +6 под), Бутулия (3 под), Чаджо (3), Дабович (2), Милич (4), Шкорич (н.в.), Станачев (0 + 3 пас), Станкович (7 + 3 под).
Группа «D»: Бельгия — 2 очка (1 матч), Сербия — 2 (1), Беларусь — 1 (1), Россия — 1 (1).