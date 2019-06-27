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27 июня, источник: Прессбол

ЧЕ-2019. Женщины. Все результаты первого игрового дня

В Сербии и Латвии восемью матчами стартовал женский чемпионат Европы по баскетболу.

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Сборная Беларуси в стартовом поединке уступила команде Сербии — 53:55.

Великобритания — Латвия — 74:60

Украина — Испания — 77:95

Группа «А»: Испания — 2 очка (1 матч), Великобритания — 2 (1), Латвия — 1 (1), Украина — 0 (1).

Швеция — Черногория — 67:51

Франция — Чехия — 74:61

Группа «В»: Швеция — 2 (1), Франция — 2 (1), Чехия — 1 (1), Черногория — 1 (1).

Венгрия — Словения — 88:84

Турция — Италия — 54:57

Группа «С»: Венгрия — 2 (1), Италия — 2 (1), Турция — 1 (1), Словения — 1 (1).

Россия — Бельгия — 54:67

Беларусь — Сербия — 53:55

Группа «D»: Бельгия — 2 (1), Сербия — 2 (1), Беларусь — 1 (1), Россия — 1 (1).

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