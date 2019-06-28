Белорусские баскетболистки обыграли бельгиек на Евробаскете

Сегодня в игре второго тура предварительной группы D в сербском Зренянине белоруски переиграли бронзового призера прошлого первенства команду Бельгии со счетом 69:61 (21:19, 14:18, 18:15, 16:9). В составе победительниц самой результативной оказалась Анастасия Веремеенко, в активе которой 15 очков.