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28 июня, источник: БЕЛТА

Белорусские баскетболистки обыграли бельгиек на Евробаскете

28 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские баскетболистки одержали первую победу на чемпионате Европы, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Сегодня в игре второго тура предварительной группы D в сербском Зренянине белоруски переиграли бронзового призера прошлого первенства команду Бельгии со счетом 69:61 (21:19, 14:18, 18:15, 16:9). В составе победительниц самой результативной оказалась Анастасия Веремеенко, в активе которой 15 очков.

Свой заключительный матч первого этапа подопечные Наталии Трофимовой проведут 30 июня против команды России, которая сегодня поздно вечером сыграет с командой Сербии. На старте турнира белорусские баскетболистки уступили сербкам с разницей в два очка — 53:55.

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