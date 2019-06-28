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28 июня, источник: ТАСС

Российские баскетболистки проиграли команде Сербии в матче группового этапа ЧЕ

ЗРЕНЯНИН /Сербия/, 28 июня. /ТАСС/. Женская сборная России по баскетболу со счетом 63:77 уступила команде Сербии в матче второго тура группового этапа чемпионата Европы. Игра проходила в сербском Зренянине.

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Источник: РИА "Новости"

В первом туре сборная России уступила команде Бельгии (54:67), сербки обыграли сборную Белоруссии (55:53). В заключительном матче в группе россиянки сыграют с командой Белоруссии 30 июня, сербки в тот же день встретятся с бельгийками.

Победительницы групп выйдут в четвертьфинал турнира напрямую. Команды, занявшие второе и третье места, сыграют в 1/8 финала.

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Сборная России дважды становилась бронзовым призером Олимпийских игр, также на счету россиянок три бронзы мирового первенства. На чемпионате Европы российская команда по три раза завоевывала золотые и серебряные медали, дважды россиянки становились третьими.

Чемпионат Европы по баскетболу среди женских команд — один из старейших турниров континента. Впервые он состоялся в 1938 году в Риме и завершился победой итальянской сборной. С 1950 года в соревнованиях принимала участие сборная СССР, выигравшая в общей сложности 21 титул. Лучшие шесть команд предстоящего турнира получат право сыграть в квалификации к Олимпиаде в Токио.

Чемпионат Европы, который проходит в Сербии и Латвии, завершится 7 июля.

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