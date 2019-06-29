Один шаг до провала. Российские баскетболистки потерпели второе поражение на ЧЕ-2019

Источник: РИА "Новости"

Первая встреча на турнире также завершилась для россиянок неудачей. В стартовом туре сборная России проиграла команде Бельгии (54:67). Шансы российских баскетболисток на выход в плей-офф чемпионата Европы теперь стали минимальными.

В заключительном матче группового этапа россиянки 30 июня сыграют с командой Белоруссии, сербки в тот же день встретятся с бельгийками. В квартете D сейчас лидирует сборная Сербии (4 очка), далее расположились команды Белоруссии и Бельгии (по 3), а россиянки идут четвертыми (2). Победительницы групп попадают в четвертьфинал турнира напрямую. Команды, занявшие вторые и третьи места, сыграют в 1/8 финала.

Теперь сборной России необходимо с крупным счетом побеждать в последнем туре группового этапа команду Белоруссии. При этом подопечные Ланге должны рассчитывать на успех бельгийских баскетболисток в матче с оппонентками из Сербии.

Вера в победу

По мнению главного тренера российской сборной, его команде будет легче в третьем туре группового этапа, чем в первых двух. При этом стоит отметить, что предстоящий соперник — команда Белоруссии — на групповом этапе проиграла сербским баскетболисткам с разницей лишь в два очка, а бельгиек уверенно победила.

«В воскресенье будет совсем другая игра по содержанию, — сказал Ланге. — Я уверен, что матч против сборной Белоруссии дастся нам легче, чем встречи против бельгиек и сербок. Мы можем обыграть предстоящего соперника. Будем настраиваться на победу».

Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко признался ТАСС, что матч против сербской сборной хочется быстрее забыть, так как игра у россиянок не получилась совершенно.

«Очень плохая встреча для нашей сборной, — сказал Кириленко. — Ни у одной баскетболистки в команде не получилась игра совсем, у нас не нашлось никого, кто смог бы взять на себя инициативу. Сборная Белоруссии очень хорошо смотрится здесь, нам придется тяжело».

Защитник сборной России Евгения Белякова отметила, что в матче с сербками команде не хватило опыта больших соревнований. «На протяжении всей игры у нас что-то не получалось. Да, смогли переломить ход встречи в третьей четверти, но мы неопытная команда, это сказалось. Нам не хватило выдержки и опыта таких сложных матчей», — подчеркнула Белякова.