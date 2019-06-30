ЧЕ-2019. Женская сборная Беларуси сохраняет шансы на выход в четвертьфинал — все расклады
30 июня женская сборная Беларуси сыграет с командой России в матче заключительного тура группового раунда чемпионата Европы-2019.
30 июня женская сборная Беларуси сыграет с командой России в матче заключительного тура группового раунда чемпионата Европы-2019.
Поединок начнется в 18.45 по белорусскому времени.
Группа «D»: Сербия — 4 очка (2 матча), Беларусь — 3 (2), Бельгия — 3 (2), Россия — 2 (2).
Напомним, победитель группы выйдет напрямую в четвертьфинал, вторая и третья команды сыграют в стыковых матчах со сборной Словении или командой Италии.
Вариант первый. Сборная Беларуси обыгрывает команду России.
— Сборная Сербии побеждает бельгиек. Сербки выходят в четвертьфинал, белоруски и бельгийки продолжают борьбу в стыковых матчах. Россиянки покидают турнир.
— Сборная Бельгии побеждает сербок. У команд Бельгии, Беларуси и Сербии равное количество очков в играх между собой. В таком случае первое место в группе достанется либо сборной Беларуси, либо бельгийкам — в зависимости от итоговой разницы баллов. «Кошкам» в таком случае для первого места необходима крупная виктория над хозяйками турнира.
Вариант второй. Сборная Беларуси уступает команде России.
— Сборная Сербии побеждает бельгиек. Сербки выходят в четвертьфинал. Белоруски, бельгийки и россиянки попадают в «закрутку». Для того, чтобы не остаться последней и продолжить борьбу в стыковых матчах, нашей команде желательно уступить с разницей не более десяти очков.
— Сборная Бельгии обыгрывает сербок. Сборная Беларуси замыкает таблицу и покидает турнир, бельгийки выходят в четвертьфинал, сербки и россиянки — в «стыки».
Напомним, чемпионки Европы получат прямую путевку на Олимпиаду в Токио. Три участника полуфиналов, а также два победителя стыковых матчей среди оступившихся в четвертьфинале попадут в олимпийскую квалификацию.