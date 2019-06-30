Российские баскетболистки сыграют с итальянками в плей-офф чемпионата Европы

Самым результативным игроком встречи стала центровая российской сборной Мария Вадеева, сделавшая дабл-дабл из 21 очка и 13 подборов, три из которых — в нападении. Российская баскетболистка реализовала 72,7% бросков с игры, что стало лучшим результатом в составе обеих команд. У сборной Белоруссии самой результативной стала форвард Мария Попова, в активе которой 15 очков и 7 подборов. Атакующий защитник белорусской команды Татьяна Лихтарович также отметилась дабл-даблом, набрав 10 очков и 11 подборов (7 — в атаке).
Российская команда проиграла первые две встречи турнира бельгийкам (54:67) и сербкам (63:77). Для того чтобы независимо от результатов остальных матчей выходить в 1/8 финала турнира, россиянкам надо было победить сборную Белоруссии с разницей в 11 и более очков.
Таким образом, подопечные Олафа Ланге заняли третье место в группе D и обеспечили себе участие в плей-офф.
На стадии 1/8 финала россиянки встретятся со сборной Италии, которая победила словенок со счетом 75:57 и заняла второе место в группе С, встреча пройдет 2 июля. В случае успеха в 1/8 финала сборная России встретится в следующем раунде с испанками, занявшими первое место в группе А и напрямую вышедшими в четвертьфинал.
Чемпионат Европы по баскетболу среди женских команд — один из старейших турниров континента. Впервые он состоялся в 1938 году в Риме и завершился победой итальянской сборной. С 1950 года в соревнованиях принимала участие сборная СССР, выигравшая в общей сложности 21 титул. Полуфиналисты турнира, а также две лучшие команды из числа проигравших в четвертьфинале (определятся по итогам очных матчей), получат право сыграть в квалификации к Олимпиаде 2020 года в Токио.
Чемпионат Европы, который проходит в Сербии и Латвии, завершится 7 июля.