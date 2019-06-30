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21:14 (мск), источник: БЕЛТА

Белоруски не пробились в плей-офф Евробаскета

30 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские баскетболистки не смогли пробиться в плей-офф чемпионата Европы, который проходит в Латвии и Сербии, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: РИА "Новости"

Сегодня в матче заключительного тура предварительной группы D в сербском Зренянине белоруски встречались с командой России и проиграли со счетом 62:76 (19:15, 8:18, 14:19, 21:24). Первую четверть наши девушки выиграли, а затем россиянки заиграли гораздо активнее и в итоге победили с разницей в 14 очков. Самой результативной в составе белорусской сборной стала Мария Попова, в активе которой 15 очков.

В первом поединке группового этапа подопечные Наталии Трофимовой на последних секундах уступили сербкам — 53:55, а затем переиграли бронзового призера прошлого первенства команду Бельгии со счетом 69:61.

Позже в заключительном матче этого квартета сборная Сербии, уже обеспечившая себе путевку в плей-офф, сыграет с бельгийками. Положение команд: Сербия — 4 очка (2 матча), Россия — 4 (3), Беларусь — 4 (3), Бельгия — 3 (2). Cборной Беларуси нужно было не проиграть россиянкам более 11 очков, чтобы путевка в плей-офф зависела от матча между Сербией и Бельгией.

К этому времени завершились встречи в других предварительных группах:

  • А: Великобритания — Украина — 68:54, Испания — Латвия — 59:56;
  • В: Черногория — Чехия — 70:57;
  • С: Турция — Венгрия — 59:58.

После финиша группового этапа победители четырех квартетов сразу попадут в четвертьфинал, а команды, занявшие 2−3-е места, сыграют в 1/8 финала. Континентальное первенство завершится 7 июля.

На прошлом женском Евробаскете в Чехии в 2017 году чемпионками стали испанки, победившие в решающем поединке француженок со счетом 71:55. Бронзу завоевали бельгийки, разгромившие в матче за 3-е место гречанок — 78:45. Белоруски два года назад также выступили неудачно, не сумев выйти из группы. Лучшим результатом женской сборной Беларуси является бронза ЧЕ-2007 в Италии.

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