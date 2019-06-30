Белоруски не пробились в плей-офф Евробаскета
30 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские баскетболистки не смогли пробиться в
30 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские баскетболистки не смогли пробиться в
Сегодня в матче заключительного тура предварительной группы D в сербском Зренянине белоруски встречались с командой России и проиграли со счетом 62:76 (19:15, 8:18, 14:19, 21:24). Первую четверть наши девушки выиграли, а затем россиянки заиграли гораздо активнее и в итоге победили с разницей в 14 очков. Самой результативной в составе белорусской сборной стала Мария Попова, в активе которой 15 очков.
В первом поединке группового этапа подопечные Наталии Трофимовой на последних секундах уступили сербкам — 53:55, а затем переиграли бронзового призера прошлого первенства команду Бельгии со счетом 69:61.
Позже в заключительном матче этого квартета сборная Сербии, уже обеспечившая себе путевку в
К этому времени завершились встречи в других предварительных группах:
После финиша группового этапа победители четырех квартетов сразу попадут в четвертьфинал, а команды, занявшие 2−3-е места, сыграют в 1/8 финала. Континентальное первенство завершится 7 июля.
На прошлом женском Евробаскете в Чехии в 2017 году чемпионками стали испанки, победившие в решающем поединке француженок со счетом 71:55. Бронзу завоевали бельгийки, разгромившие в матче за 3-е место гречанок — 78:45. Белоруски два года назад также выступили неудачно, не сумев выйти из группы. Лучшим результатом женской сборной Беларуси является бронза ЧЕ-2007 в Италии.