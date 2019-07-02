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2 июля, источник: ТАСС

Женская сборная России вышла в четвертьфинал чемпионата Европы по баскетболу

БЕЛГРАД, 2 июля. /ТАСС/. Женская сборная России по баскетболу со счетом 63:54 победила команду Италии в квалификационном матче за выход в ¼ финала чемпионата Европы. Игра проходила в Белграде.

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Источник: AP 2019

Самым результативным игроком встречи стала итальянка Сесилия Зандаласини, набравшая 24 очка. У россиянок больше всего очков набрала Мария Вадеева (19), также на ее счету девять подборов.

Сборная России впервые с 2015 года вышла в ¼ финала чемпионата Европы.

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Во вторник стали известны все четвертьфинальные пары чемпионата Европы. Сборная России встретится с командой Испании, баскетболистки из Сербии сыграют со шведками, команда Франции сразится с бельгийками, а сборная Великобритании проведет встречу против команды Венгрии. Все матчи четвертьфинала пройдут 4 июля.

Российская команда на групповой стадии проиграла первые две встречи турнира бельгийкам (54:67) и сербкам (63:77), но одержали победу над командой Белоруссии (76:62). Подопечные Олафа Ланге заняли третье место в группе D.

Чемпионат Европы по баскетболу среди женских команд впервые состоялся в 1938 году в Риме и завершился победой итальянской сборной. С 1950 года в соревнованиях принимала участие сборная СССР, выигравшая в общей сложности 21 титул.

Полуфиналисты турнира и две лучшие команды из числа проигравших в ¼ финала (определятся по итогам очных матчей) получат право сыграть в квалификации к Олимпиаде 2020 года в Токио. Чемпионат Европы, который проходит в Сербии и Латвии, завершится 7 июля.

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