Женская сборная России вышла в четвертьфинал чемпионата Европы по баскетболу

Источник: AP 2019

Самым результативным игроком встречи стала итальянка Сесилия Зандаласини, набравшая 24 очка. У россиянок больше всего очков набрала Мария Вадеева (19), также на ее счету девять подборов.

Сборная России впервые с 2015 года вышла в ¼ финала чемпионата Европы.

Во вторник стали известны все четвертьфинальные пары чемпионата Европы. Сборная России встретится с командой Испании, баскетболистки из Сербии сыграют со шведками, команда Франции сразится с бельгийками, а сборная Великобритании проведет встречу против команды Венгрии. Все матчи четвертьфинала пройдут 4 июля.

Российская команда на групповой стадии проиграла первые две встречи турнира бельгийкам (54:67) и сербкам (63:77), но одержали победу над командой Белоруссии (76:62). Подопечные Олафа Ланге заняли третье место в группе D.

Чемпионат Европы по баскетболу среди женских команд впервые состоялся в 1938 году в Риме и завершился победой итальянской сборной. С 1950 года в соревнованиях принимала участие сборная СССР, выигравшая в общей сложности 21 титул.