Тренер сборной России Ланге ожидает веселый четвертьфинал против испанок на Евробаскете

Сборная России по баскетболу со счетом 63:54 победила команду Италии в квалификационном матче за выход в ¼ финала чемпионата Европы. В четвертьфинале сборная России встретится с командой Испании, матч пройдет 4 июля.

«Мы все с нетерпением ждем матч против команды Испании. Это будет весело, — сказал Ланге. — Мы играли с ними на предсезонном турнире, одержали победу (8 июня, 70:61). Но, конечно, это ни о чем не говорит. Четвертьфинальный матч будет совсем другим».