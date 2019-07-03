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00:00 (мск), источник: ТАСС

Тренер сборной России Ланге ожидает веселый четвертьфинал против испанок на Евробаскете

БЕЛГРАД, 2 июля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Матч сборных России и Испании на чемпионате Европы по баскетболу будет веселым. Об этом ТАСС заявил главный тренер сборной России Олаф Ланге.

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Источник: РИА "Новости"

Сборная России по баскетболу со счетом 63:54 победила команду Италии в квалификационном матче за выход в ¼ финала чемпионата Европы. В четвертьфинале сборная России встретится с командой Испании, матч пройдет 4 июля.

«Мы все с нетерпением ждем матч против команды Испании. Это будет весело, — сказал Ланге. — Мы играли с ними на предсезонном турнире, одержали победу (8 июня, 70:61). Но, конечно, это ни о чем не говорит. Четвертьфинальный матч будет совсем другим».

Полуфиналисты турнира и две лучшие команды из числа проигравших в ¼ финала (определятся по итогам очных матчей) получат право сыграть в квалификации к Олимпиаде 2020 года в Токио. Чемпионат Европы, который проходит в Сербии и Латвии, завершится 7 июля.

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