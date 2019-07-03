Кириленко: На женском чемпионате Европы по баскетболу выступают равные по уровню команды

Источник: РИА "Новости"

Во вторник сборная России обыграла команду Италии со счетом 63:54 в квалификационном матче за выход в ¼ финала чемпионата Европы. В четвертьфинале российские баскетболистки встретятся с командой Испании, встреча пройдет 4 июля.

«В целом Евробаскет показал, что все сборные научились играть, и каждый каждого может обыграть. Этот чемпионат показывает, что все соперники очень равные», — сказал Кириленко.

«Мне очень нравится эта команда, очень молодая. Левченко, Майга, Мусина, Вадеева — еще вчера они играли в молодежной сборной. Их время приходит, но постепенно. Хочется, чтобы оно наступило быстрее, но все должно быть постепенно», — добавил глава РФБ.