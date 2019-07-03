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00:18 (мск), источник: ТАСС

Кириленко: На женском чемпионате Европы по баскетболу выступают равные по уровню команды

БЕЛГРАД, 3 июля. /ТАСС/. Все сборные на женском чемпионате Европы по баскетболу показывают одинаковый уровень игры. Такое мнение ТАСС выразил президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко.

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Источник: РИА "Новости"

Во вторник сборная России обыграла команду Италии со счетом 63:54 в квалификационном матче за выход в ¼ финала чемпионата Европы. В четвертьфинале российские баскетболистки встретятся с командой Испании, встреча пройдет 4 июля.

«В целом Евробаскет показал, что все сборные научились играть, и каждый каждого может обыграть. Этот чемпионат показывает, что все соперники очень равные», — сказал Кириленко.

«Мне очень нравится эта команда, очень молодая. Левченко, Майга, Мусина, Вадеева — еще вчера они играли в молодежной сборной. Их время приходит, но постепенно. Хочется, чтобы оно наступило быстрее, но все должно быть постепенно», — добавил глава РФБ.

Полуфиналисты турнира и две лучшие команды из числа проигравших в ¼ финала (определятся по итогам очных матчей) получат право сыграть в квалификации к Олимпиаде 2020 года в Токио. Чемпионат Европы, который проходит в Сербии и Латвии, завершится 7 июля.

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