Злоключения итальянок с Россией. Баскетболистки РФ вышли в ¼ финала чемпионата Европы

Источник: РИА "Новости"

Следующим соперником российской команды станет сборная Испании, которая автоматически попала в четвертьфинал как победитель своей группы.

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Сборная России начала Евробаскет с двух поражений на групповой стадии, сперва команда немецкого тренера Олафа Ланге уступила бельгийкам (54:67), а затем сербкам (63:77). Казалось, что турнир закончится провалом, но в заключительной игре группы россиянки смогли обыграть сборную Белоруссии с необходимой разницей очков — 76:62. Это позволило занять третье место, которое вывело команду в плей-офф.

В штабе российской сборной прогнозировали, что матч с итальянской сборной сложится проще, чем все игры группового этапа. Сборная России имеет удивительную статистику личных встреч с итальянской командой на официальных турнирах. Россиянки одержали семь побед подряд над итальянками, в том числе на Олимпиаде 1996 года. Единственное поражение команда России потерпела на чемпионате Европы в 1995 году.

По словам самой результативной баскетболистки российской сборной Марии Вадеевой, матч против итальянок получился самым легким на Евробаскете. «Как я и говорила ранее, если мы играем спокойно, то все у нас получается. С Италией мы забили свои очки, и все, мы чемпионы на сегодня. У нас была очень сильная группа, реально группа смерти, Италия после этого показалась не такой жесткой командой, мы просто были круче», — сказала она.

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С испанками должно быть весело

Сборная России впервые с 2015 года вышла в ¼ финала чемпионата Европы. Несмотря на то что следующим соперником будут действующие чемпионки Европы, Ланге настроен оптимистично. «Мы все с нетерпением ждем матч против команды Испании. Это будет весело, мы играли с ними на предсезонном турнире, одержали победу (8 июня, 70:61 — прим. ТАСС), конечно, это ни о чем не говорит, четвертьфинальный матч будет совсем другим», — считает специалист.

Форвард сборной России Раиса Мусина рассказала, что команда хорошо знает предстоящих соперниц по четвертьфиналу. «Испания очень хорошая команда. Мы их хорошо знаем, играли и победили в товарищеской игре перед Евробаскетом, это быстрая, бросающая команда, в первую очередь надо будет хорошо защищаться один на один, чтобы добиться успеха», — сказала Мусина.

Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко в беседе с ТАСС признался, что ему нравится, как прогрессирует сборная России. «Мне очень нравится эта команда, очень молодая. Левченко, Майга, Мусина, Вадеева — еще вчера они играли в молодежной сборной. Их время приходит, но постепенно, хочется, чтобы оно наступило быстрее, но все должно быть постепенно», — сказал Кириленко.

Также в четвертьфинале чемпионата Европы состоятся матчи Сербия — Швеция, Франция — Бельгия и Великобритания — Венгрия. Все встречи пройдут 4 июля.

Полуфиналисты турнира и две лучшие команды из числа проигравших в ¼ финала (определятся по итогам очных матчей) получат право сыграть в квалификации к Олимпиаде 2020 года в Токио.