Текущие события
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Тре Фиори
Клаксвик
00
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Клифтонвилл
Барри Таун
00
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Европа
Сант-Хулия
00
Футбол. Еврокубки
перерыв
Рунавик
Баллимена Юнайтед
00
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Кардифф МУ
Прогрес
21
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Энгордани
Ла Фиорита
10
Все события
Фоторепортажи
12Надежда российского биатлона: Анастасия Гореева
19«Краснодар» — ЦСКА: разбитые головы и гол Мартыновича Акинфееву
18:25 (мск), источник: ТАСС

Российские баскетболистки не сумели выйти в полуфинал чемпионата Европы

БЕЛГРАД, 4 июля. /ТАСС/. Женская сборная России по баскетболу со счетом 54:78 уступила команде Испании в матче четвертьфинала чемпионата Европы. Встреча прошла в Белграде.

Наверх
Источник: AP 2019

Самым результативным игроком встречи стала испанка Асту Ндур, набравшая 24 очка. В составе сборной России больше всех очков набрала Ксения Левченко (8).

В полуфинале испанки встретятся с победителем матча Сербия — Швеция. Ранее в другой четвертьфинальной встрече сборная Великобритании победила сборную Венгрии (62:59) и узнает своих соперниц по полуфиналу в четверг по итогам матча Франция — Бельгия.

Читайте также
Кириленко: На женском чемпионате Европы по баскетболу выступают равные по уровню команды

Российская команда на групповой стадии проиграла первые две встречи турнира бельгийкам (54:67) и сербкам (63:77), затем одержала победу над командой Белоруссии (76:62). Подопечные Олафа Ланге заняли третье место в группе D. В квалификационном матче за выход в четвертьфинал сборная России победила команду Италии (63:54).

Чемпионат Европы по баскетболу среди женских команд впервые состоялся в 1938 году в Риме и завершился победой итальянской сборной. С 1950 года в соревнованиях принимала участие сборная СССР, выигравшая в общей сложности 21 титул. Сборная России побеждала на чемпионатах Европы три раза (2003, 2007 и 2011). Действующим чемпионом турнира является сборная Испании.

Полуфиналисты турнира и две лучшие команды из числа проигравших в четвертьфинале (определятся по итогам очных матчей) получат право сыграть в квалификации к Олимпиаде 2020 года в Токио. В матче за выход в квалификационный раунд Олимпиады-2020 россиянки сыграют с командой, проигравшей в матче Сербия — Швеция. Матч за выход в квалификацию пройдет 6 июля, начало — 13:30 мск. Чемпионат Европы, который проходит в Сербии и Латвии, завершится 7 июля.

 Грузинские футболисты вышли на матчи в футболках с антироссийскими надписями
Медведеву и Загитову включили в пул тестирования на допинг
«Краснодар» стал победителем предсезонного турнира в Австрии
Стали известны слова Месси в раздевалке после проигрыша Бразилии
Marca: за пять лет в «Барселоне» Гризманн получит €105 миллионов
Нападающий «Зенита» подписал контракт с «Сочи»
Казань подаст заявку на проведение матча за Суперкубок УЕФА
Сбор российских биатлонистов в Сочи оказался под угрозой срыва
«ПСЖ» объявил о подписании контракта с экс-полузащитником «МЮ»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь