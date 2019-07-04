Российские баскетболистки не сумели выйти в полуфинал чемпионата Европы
БЕЛГРАД, 4 июля. /ТАСС/. Женская сборная России по баскетболу со счетом 54:78 уступила команде Испании в матче четвертьфинала чемпионата Европы. Встреча прошла в Белграде.
БЕЛГРАД, 4 июля. /ТАСС/. Женская сборная России по баскетболу со счетом 54:78 уступила команде Испании в матче четвертьфинала чемпионата Европы. Встреча прошла в Белграде.
Самым результативным игроком встречи стала испанка Асту Ндур, набравшая 24 очка. В составе сборной России больше всех очков набрала Ксения Левченко (8).
В полуфинале испанки встретятся с победителем матча Сербия — Швеция. Ранее в другой четвертьфинальной встрече сборная Великобритании победила сборную Венгрии (62:59) и узнает своих соперниц по полуфиналу в четверг по итогам матча Франция — Бельгия.
Российская команда на групповой стадии проиграла первые две встречи турнира бельгийкам (54:67) и сербкам (63:77), затем одержала победу над командой Белоруссии (76:62). Подопечные Олафа Ланге заняли третье место в группе D. В квалификационном матче за выход в четвертьфинал сборная России победила команду Италии (63:54).
Чемпионат Европы по баскетболу среди женских команд впервые состоялся в 1938 году в Риме и завершился победой итальянской сборной. С 1950 года в соревнованиях принимала участие сборная СССР, выигравшая в общей сложности 21 титул. Сборная России побеждала на чемпионатах Европы три раза (2003, 2007 и 2011). Действующим чемпионом турнира является сборная Испании.
Полуфиналисты турнира и две лучшие команды из числа проигравших в четвертьфинале (определятся по итогам очных матчей) получат право сыграть в квалификации к Олимпиаде 2020 года в Токио. В матче за выход в квалификационный раунд Олимпиады-2020 россиянки сыграют с командой, проигравшей в матче Сербия — Швеция. Матч за выход в квалификацию пройдет 6 июля, начало — 13:30 мск. Чемпионат Европы, который проходит в Сербии и Латвии, завершится 7 июля.