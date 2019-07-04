Российские баскетболистки не сумели выйти в полуфинал чемпионата Европы

Источник: AP 2019

Самым результативным игроком встречи стала испанка Асту Ндур, набравшая 24 очка. В составе сборной России больше всех очков набрала Ксения Левченко (8).

В полуфинале испанки встретятся с победителем матча Сербия — Швеция. Ранее в другой четвертьфинальной встрече сборная Великобритании победила сборную Венгрии (62:59) и узнает своих соперниц по полуфиналу в четверг по итогам матча Франция — Бельгия.

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Российская команда на групповой стадии проиграла первые две встречи турнира бельгийкам (54:67) и сербкам (63:77), затем одержала победу над командой Белоруссии (76:62). Подопечные Олафа Ланге заняли третье место в группе D. В квалификационном матче за выход в четвертьфинал сборная России победила команду Италии (63:54).

Чемпионат Европы по баскетболу среди женских команд впервые состоялся в 1938 году в Риме и завершился победой итальянской сборной. С 1950 года в соревнованиях принимала участие сборная СССР, выигравшая в общей сложности 21 титул. Сборная России побеждала на чемпионатах Европы три раза (2003, 2007 и 2011). Действующим чемпионом турнира является сборная Испании.