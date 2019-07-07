Сборная России по баскетболу заняла пятое место на юношеском чемпионате мира

Юношеские чемпионаты мира проводятся с 1979 года, с 2007-го — с периодичностью в два года. Сборная России ни разу не побеждала на юношеских чемпионатах мира. В 1983 году сборная СССР завоевала серебро турнира, в 2011 году сборная России — бронзу. Чаще всех на турнире побеждала команда США — шесть раз.