Сборная России по баскетболу заняла пятое место на юношеском чемпионате мира
ТАСС, 7 июля. Юношеская сборная России по баскетболу (игроки не старше 19 лет) обыграла команду
ТАСС, 7 июля. Юношеская сборная России по баскетболу (игроки не старше 19 лет) обыграла команду
В составе команды
Финал турнира, в котором сыграют сборные США и Мали, пройдет позднее в воскресенье, начало — 20:30 мск.
Юношеские чемпионаты мира проводятся с 1979 года, с 2007-го — с периодичностью в два года. Сборная России ни разу не побеждала на юношеских чемпионатах мира. В 1983 году сборная СССР завоевала серебро турнира, в 2011 году сборная России — бронзу. Чаще всех на турнире побеждала команда США — шесть раз.
Юношеский чемпионат мира в Греции завершится 7 июля. Следующий турнир пройдет в 2021 году в Хельсинки.