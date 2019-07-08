Баскетболистки Испании второй раз подряд выиграли чемпионат Европы

Как и два года назад в Праге, испанки встречались в финальном поединке с командой Франции и добились победы со счетом 86:66 (32:21, 18:15, 20:20, 16:10). Испанские баскетболистки с первых секунд взяли бразды правления в свои руки и практически на протяжении всей встречи вели в счете. Это второй подряд и четвертый в истории чемпионский титул женской сборной Испании.