Движение вниз: женский баскетбол в России умирает

В стране, где самым кассовым отечественным фильмом является картина про баскетбол «Движение вверх», этот вид спорта катится по наклонной. Второй олимпийский цикл двукратные победительницы Олимпиад и шестикратные чемпионки мира не отбираются на Игры, и никто из спортивных руководителей не считает это катастрофой. Очевидно, наш баскетбол достиг такой точки, что болельщикам и начальству уже просто все равно.

Потерянное поколение

На Олимпиаде-2016 в Рио не было ни мужской, ни женской баскетбольной сборной России. Но тогда в условиях массовых допинговых санкций это не так бросалось в глаза. В Токио отсутствие баскетболисток на фоне более успешных командных видов спорта может оказаться более болезненным. В конце концов, речь идет о виде спорта, где мы еще совсем недавно претендовали на многое. В советские времена невыход на Олимпиаду в баскетболе был просто невозможен. Женская сборная России еще в 2000-х взяла две бронзовые медали в Афинах и Пекине, регулярно выигрывала чемпионаты Европы. Последний — восемь лет назад. Сейчас на Евробаскете у нас — восьмое место, о чемпионатах мира и Олимпиадах мы уже и не думаем.

Источник: Спорт-Экспресс

Баскетбол, конечно, никогда не был в России национальным видом спорта. Но с каких пор «нашим уровнем» (по словам главы РФБ Андрея Кириленко) стало поражение шведкам, про которых даже в шведской Википедии написано два с половиной абзаца? Капитана сборной Евгению Белякову можно похвалить за откровенность. «Даже попав на Олимпийские игры, я не думаю, что мы бы забрались очень высоко», — сказала 33-летняя нападающая после поражения в борьбе за 5−6-е места. Когда такие слова говорит лидер команды, становится как-то слишком гадко на душе.

Да, на этом Евробаскете у нас было много молодых игроков. Но смена поколений — явление в спорте такое же обычное. Раз новое поколение не может добиться успехов, которые были многие десятилетия до них, значит, проблема есть. И ее надо решать. Еще раз — мы говорим не о хоккее на траве и не о бейсболе, в которых никогда ничего не выигрывали, а о виде спорта, который любят называть «лучшей игрой с мячом» и который до недавнего времен считался у нас в стране третьим по популярности после футбола и хоккея. Да и результаты соответствовали — с 1998 по 2012 год — только подиумы женского Евробаскета, три серебра чемпионата мира, три выхода в полуфинал Олимпиад. Не говоря уже о советских достижениях.

Зачем нам триумфы в Евролиге?

Источник: Спорт-Экспресс

Можно, конечно, вспомнить о проблемах детского и юношеского баскетбола. Да, ему нужна поддержка, деньги, спонсоры и так далее. Но, как выяснилось на Евробаскете в Сербии, ситуация сейчас настолько критическая, что не до целевых программ на 20 лет вперед, да и средства на них имеют свойство исчезать. В данный момент нужно ручное управление. Первая и главная тема — национальный чемпионат. Лимит на легионеров сейчас составляет шесть иностранных игроков в заявке. Видимо, необходимо его видоизменять, вносить условие о нахождении россиянок на площадке, возможно — о присутствии в заявке доморощенных баскетболисток. УГМК и курское «Динамо» выигрывают Евролигу четвертый год подряд, последнюю и вовсе разыграли в финале между собой. Смысл этих побед? Они поднимают престиж екатеринбургского и курского баскетбола, возможно, компаний-спонсоров, но никак не баскетбола российского.

Читайте также Российские баскетболистки потеряли шансы на участие в Олимпиаде-2020

Дело не только в лимите. Тем россиянкам, кто перерос российский чемпионат, надо уезжать за рубеж, возможно, пытаться пробиться в Северную Америку, а не сидеть на месте. Иначе мы приходим к тому, что было и есть в российском футболе — искусственная система, в которой отечественные игроки могут сидеть дома, получать высокую зарплату и в принципе не заботиться о своем уровне, имея паспорт с двуглавым орлом. Заодно оставляя на скамейке молодых конкурентов. Молодежи нужны свои юниорские турниры с призовыми фондами — это то, что способна сделать федерация за один олимпийский цикл.

Ну и последнее — только ленивый не сказал, что поражения на этом чемпионате были тренерскими. Среди ленивых — разве что игроки самой сборной. О просчетах Олафа Ланге заявила Татьяна Овечкина, уважаемый в мире баскетбола человек. На недостатки в работе немецкого специалиста указал и Борис Соколовский, с которым сборная добивалась последних успехов в своей истории. Ланге эффективно работает в клубе, но, видимо, в национальной сборной нордический, выдержанный характер отклика не находит. Во всяком случае, зажечь своих подопечных он не смог. А после турнира тренер странно высказался за ужесточение лимита — будучи тренером УГМК, где у него было все для воспитания молодых россиянок, но предпочтение отдавалось зарубежным звездам. Возможно, следует подумать о тренерской мобилизации и поискать сменщиков среди своих?