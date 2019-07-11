Российские баскетболистки вышли в полуфинал чемпионата Европы среди юниорок

Встреча завершилась со счетом 79:52 в пользу российских баскетболисток. В составе россиянок больше всего очков набрала Анастасия Бобрик.
В полуфинале турнира сборная России встретится с победительницами матча Италия — Испания, который пройдет позднее в четверг.
На групповом этапе сборная России обыграла команды Белоруссии и Сербии, но уступила венгеркам и вышла в плей-офф со второго места в группе. В 1/8 финала россиянки одержали победу над командой Хорватии со счетом 83:81 в дополнительное время.
Первенство Европы проходит с 6 по 14 июля.