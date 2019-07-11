Российские баскетболистки вышли в полуфинал чемпионата Европы среди юниорок

Текущие события
Футбол. Еврокубки
11.07
Брейдаблик
Вадуц
00
Футбол. Еврокубки
11.07
Стьярнан
Левадия
21
Футбол. Еврокубки
11.07
Гонвед
Жальгирис В
31
Футбол. Еврокубки
11.07
Широки Бриег
Кайрат
12
Футбол. Еврокубки
11.07
Корк Сити
Прогрес
02
Футбол. Еврокубки
11.07
Клифтонвилл
Хеугесунн
01
Футбол. Еврокубки
11.07
Сент-Патрик'с Атлетик
Норчепинг
02
Футбол. Еврокубки
11.07
Абердин
РоПС
21
Футбол. Еврокубки
11.07
Европа
Легия
00
Футбол. Еврокубки
11.07
Стяуа
Милсами
20
Футбол. Еврокубки
11.07
Чукарички
Бананц
30
Футбол. Еврокубки
11.07
Зета
Види
15
Футбол. Еврокубки
11.07
ДАК
Краковия
11
Футбол. Еврокубки
11.07
Конна'с Куэй
ФК Килмарнок
12
Футбол. Еврокубки
11.07
Олимпия Л
РФШ
23
Футбол. Еврокубки
11.07
Фола
Чихура
12
Футбол. Еврокубки
11.07
Мальме
Баллимена Юнайтед
70
Футбол. Еврокубки
11.07
Бранн
Шэмрок Роверс
22
Футбол. Еврокубки
11.07
Маккаби Хайфа
Мура
20
Футбол. Еврокубки
11.07
Дебрецен
Кукеши
30
Футбол. Еврокубки
11.07
Крусейдерс
Б-36
20
Футбол. Еврокубки
11.07
Бреннбю
Интер Т
41
Футбол. Еврокубки
11.07
Мольде
КР Рейкьявик
71
Футбол. Еврокубки
11.07
Академия Пандев
Зриньски
03
Футбол. Еврокубки
11.07
Шахтер С
Хибернианс
10
Футбол. Еврокубки
11.07
Сперанца Н
Нефтчи
03
Футбол. Еврокубки
11.07
Радник Б
Спартак Тр
20
Футбол. Еврокубки
11.07
Динамо Тб
Энгордани
60
Футбол. Еврокубки
11.07
Жальгирис К
Аполлон
02
Футбол. Еврокубки
11.07
Лиепая
Динамо Мн
11
Футбол. Еврокубки
11.07
Ружомберок
Левски
02
Футбол. Еврокубки
11.07
Ритеряй
Клаксвик
11
Футбол. Еврокубки
11.07
Бальцан
Домжале
34
Футбол. Еврокубки
11.07
КуПС
Витебск
20
Футбол. Еврокубки
11.07
Флора
Раднички Н
20
Футбол. Еврокубки
11.07
Сабаил
Университатя Кр
23
Футбол. Еврокубки
11.07
Лачи
Хапоэль Беэр-Шева
11
Футбол. Еврокубки
11.07
Транс
Будучност
02
Футбол. Еврокубки
11.07
АЕК Л
Петрокуб
10
Футбол. Еврокубки
11.07
Алашкерт
ФК Македония
31
Футбол. Еврокубки
11.07
Вентспилс
Теута
30
Футбол. Еврокубки
11.07
Ордабасы
Торпедо Кт
10
Футбол. Еврокубки
11.07
Пюник
Шкупи
33
Все события
Фоторепортажи
11Россия — Хорватия: радость Виды, спасение Фернандеса, установка Дзюбы
11Лучшие капитаны «Спартака». Кто они?
11 июля, источник: ТАСС

Российские баскетболистки вышли в полуфинал чемпионата Европы среди юниорок

ТАСС, 11 июля. Сборная России по баскетболу обыграла команду Латвии в ¼ финала чемпионата Европы среди юниорок (до 18 лет). Турнир проходит в столице Боснии и Герцеговины Сараево.

Наверх

Встреча завершилась со счетом 79:52 в пользу российских баскетболисток. В составе россиянок больше всего очков набрала Анастасия Бобрик.

В полуфинале турнира сборная России встретится с победительницами матча Италия — Испания, который пройдет позднее в четверг.

На групповом этапе сборная России обыграла команды Белоруссии и Сербии, но уступила венгеркам и вышла в плей-офф со второго места в группе. В 1/8 финала россиянки одержали победу над командой Хорватии со счетом 83:81 в дополнительное время.

Первенство Европы проходит с 6 по 14 июля.

 Стало известно, куда этапировали Кокорина и Мамаева
Медведеву и Загитову включили в пул тестирования на допинг
Упор на технологии: в пятницу стартует чемпионат России
«Зенит» вдохновился морем. В чем клубы РПЛ будут играть
Защитник сборной России перешел в «Сочи»
«Краснодар» расторг контракт с экс-игроком «Спартака»
Тест: За кого вам болеть в РПЛ?
Определились полуфинальные пары Кубка африканских наций
«Краснодар» близок к подписанию шведского форварда
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь