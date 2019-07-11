Российские баскетболистки вышли в полуфинал чемпионата Европы среди юниорок

Встреча завершилась со счетом 79:52 в пользу российских баскетболисток. В составе россиянок больше всего очков набрала Анастасия Бобрик.

В полуфинале турнира сборная России встретится с победительницами матча Италия — Испания, который пройдет позднее в четверг.