Сборная России по баскетболу примет участие в международном турнире в Москве

Источник: РИА "Новости"

Турнир пройдет с 2 по 4 августа в универсальном спортивном комплексе ЦСКА им. А. Я. Гомельского. Участие примут также команды Иордании и Ирана.

После московского турнира россияне примут участие еще в трех подготовительных стартах: в итальянской Вероне (с 8 по 10 августа), где сыграют против сборных Венесуэлы, Италии и Сенегала, в финском Эспоо (с 17 по 18 августа), где встретятся с командами Литвы и Финляндии, а также в китайском Нинбо ( 26—28 августа ), где соперниками станут аргентинцы и испанцы.