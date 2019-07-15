Текущие события
Футбол. Премьер-лига
20:00
Локомотив
Рубин
Футбол. Премьер-лига
14.07
Ахмат
Краснодар
10
Футбол. Еврокубки
16.07
Шкендия
Нымме Калью
Футбол. Еврокубки
16.07
Бананц
Чукарички
Футбол. Еврокубки
16.07
Клаксвик
Ритеряй
Футбол. Еврокубки
16.07
Сабуртало
Шериф
Все события
Фоторепортажи
21Мигел Кардозу забил первый гол чемпионата России-2019/20. А кто это делал раньше?
8Бразилия выиграла Кубок Америки
12:22 (мск), источник: ТАСС

Сборная России по баскетболу примет участие в международном турнире в Москве

ТАСС, 15 июля. Мужская сборная России по баскетболу станет участником международного товарищеского турнира, который пройдет в Москве в рамках подготовки к Кубку мира. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба Российской федерации баскетбола (РФБ).

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Турнир пройдет с 2 по 4 августа в универсальном спортивном комплексе ЦСКА им. А. Я. Гомельского. Участие примут также команды Иордании и Ирана.

После московского турнира россияне примут участие еще в трех подготовительных стартах: в итальянской Вероне (с 8 по 10 августа), где сыграют против сборных Венесуэлы, Италии и Сенегала, в финском Эспоо (с 17 по 18 августа), где встретятся с командами Литвы и Финляндии, а также в китайском Нинбо (26—28 августа), где соперниками станут аргентинцы и испанцы.

Сборная России на Кубке мира сыграет против команд Нигерии, Аргентины и Южной Кореи в группе В. Кубок мира по баскетболу пройдет с 31 августа по 15 сентября в Китае. По его итогам семь команд получат путевки на Олимпийские игры в Токио.

 Спартаковца задержали с поддельными водительскими правами
Медведеву и Загитову включили в пул тестирования на допинг
Хабиб или Конор? За кого болеют Роналду, Овечкин и другие звезды
СМИ: Неймар появился на тренировке ПСЖ
Обладатель Кубка Стэнли продолжит карьеру в «Авангарде»
13-летний украинец прославился на ЧМ по водным видам спорта
Гризманн и несостоявшиеся звезды РПЛ поменяли клубы
«Локомотив» принимает «Рубин» в матче 1-го тура ЧР (трансляция)
«Россия, спасибо тебе». ЧМ-2018 глазами иностранных журналистов
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь