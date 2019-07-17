Текущие события
Футбол. Еврокубки
19:00
Чихура
Фола
Футбол. Еврокубки
19:30
Рига
Дандолк
Футбол. Еврокубки
20:00
АИК
Арарат-Армения
Футбол. Еврокубки
20:00
Карабах
Партизани
Футбол. Еврокубки
20:00
Русенборг
Линфилд
Футбол. Еврокубки
20:30
Лудогорец
Ференцварош
Футбол. Еврокубки
21:00
ЧФР
Астана
Футбол. Еврокубки
21:00
Пяст
БАТЭ
Футбол. Еврокубки
21:15
Сутьеска
Слован Бр
Футбол. Еврокубки
21:15
Марибор
Валюр
Футбол. Еврокубки
21:45
Селтик
Сараево
Все события
Фоторепортажи
19Юлия Ефимова — чемпионка и красавица
20Обворожительная и любознательная: Алина Загитова за пределами льда
09:51 (мск), источник: БЕЛТА

Белорусские баскетболисты победили ирландцев на молодежном чемпионате Европы

17 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболисты молодежной сборной Беларуси (U-20) одержали вторую победу на чемпионате Европы в дивизионе В, который проходит в португальском Матозиньюше, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Наверх

В матче 3-го тура предварительной группы А белорусы уверенно переиграли сверстников из Ирландии со счетом 81:59 (33:17, 13:9, 23:16, 12:17). Подопечные Виталия Маклакова на протяжении всей игры имели подавляющее преимущество и без проблем победили аутсайдера группы. Самым результативным в составе победителей стал Вадим Стубеда, в активе которого 20 очков. До этого сборная Беларуси одолела Исландию (79:74) и уступила Венгрии — 51:63.

Читайте также
Белорусские баскетболисты победили шведов в квалификации ЧЕ

Сегодня белорусские баскетболисты завершат первый этап встречей с россиянами, которые одержали 3 виктории в трех проведенных матчах. Турнирное положение: Россия — 6 очков (3 матча), Венгрия — 5 (3), Беларусь — 5 (3), Исландия — 4 (3), Ирландия — 4 (4).

В остальных группах положение команд таково:

В — Чехия — 6 (3), Болгария — 6 (3), Албания — 5 (4), Финляндия — 4 (3), Румыния — 3 (3);.

С — Грузия — 8 (4), Нидерланды — 7 (4), Эстония — 7 (4), Швеция — 5 (4), Косово — 4 (4), Армения — 4 (4);.

D — Португалия — 6 (3), Бельгия — 6 (3), Словакия — 4 (3), Северная Македония — 4 (3), Люксембург — 4 (4).

После завершения группового этапа по две лучшие команды из каждой группы продолжат борьбу в четвертьфинале. В элитный дивизион молодежного континентального первенства выйдут 3 призера турнира в Португалии.

 Гороскоп на неделю с 15 по 21 июля
Звезда Бэтмена умер на съемках
«Реалу» предложили отпустить Бэйла бесплатно
Что даст российскому футболу решение РФС по легионерам
В АПЛ исчезло одно из самых спорных правил
«Ювентус» намерен вернуть бразильского игрока
Неймар готов перейти в «Реал», «Ювентус» или «Баварию»
Самедов и самый титулованный игрок: кем можно усилиться даром
Зарплата новичка НХЛ из России — 874 тысячи
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь