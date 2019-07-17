Белорусские баскетболисты победили ирландцев на молодежном чемпионате Европы

В матче 3-го тура предварительной группы А белорусы уверенно переиграли сверстников из Ирландии со счетом 81:59 (33:17, 13:9, 23:16, 12:17). Подопечные Виталия Маклакова на протяжении всей игры имели подавляющее преимущество и без проблем победили аутсайдера группы. Самым результативным в составе победителей стал Вадим Стубеда, в активе которого 20 очков. До этого сборная Беларуси одолела Исландию (79:74) и уступила Венгрии — 51:63.
Сегодня белорусские баскетболисты завершат первый этап встречей с россиянами, которые одержали 3 виктории в трех проведенных матчах. Турнирное положение: Россия — 6 очков (3 матча), Венгрия — 5 (3), Беларусь — 5 (3), Исландия — 4 (3), Ирландия — 4 (4).
В остальных группах положение команд таково:
В — Чехия — 6 (3), Болгария — 6 (3), Албания — 5 (4), Финляндия — 4 (3), Румыния — 3 (3);.
С — Грузия — 8 (4), Нидерланды — 7 (4), Эстония — 7 (4), Швеция — 5 (4), Косово — 4 (4), Армения — 4 (4);.
D — Португалия — 6 (3), Бельгия — 6 (3), Словакия — 4 (3), Северная Македония — 4 (3), Люксембург — 4 (4).
После завершения группового этапа по две лучшие команды из каждой группы продолжат борьбу в четвертьфинале. В элитный дивизион молодежного континентального первенства выйдут 3 призера турнира в Португалии.