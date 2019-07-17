Белорусские баскетболисты победили ирландцев на молодежном чемпионате Европы

В матче 3-го тура предварительной группы А белорусы уверенно переиграли сверстников из Ирландии со счетом 81:59 (33:17, 13:9, 23:16, 12:17). Подопечные Виталия Маклакова на протяжении всей игры имели подавляющее преимущество и без проблем победили аутсайдера группы. Самым результативным в составе победителей стал Вадим Стубеда, в активе которого 20 очков. До этого сборная Беларуси одолела Исландию (79:74) и уступила Венгрии — 51:63.