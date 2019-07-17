Баскетболист «Филадельфии» Симмонс не сыграет за сборную Австралии на Кубке мира

Источник: AP 2019

Ранее 22-летний баскетболист сообщил, что сыграет на Кубке мира. В составе сборной Австралии в турнире примут участие чемпион НБА 2014 года Патрик Миллс («Сан-Антонио») и чемпион НБА 2015 года Эндрю Богут, проведший последний сезон в составе «Голден Стэйт».

«Посоветовался со своим представителем и принял сложное решение отказаться от участия в Кубке мира», — написал Симмонс. Также разыгрывающий высоко оценил талант игроков сборной Австралии и заявил, что с гордостью будет представлять ее на летних Олимпийских играх 2020 года в Токио.

Симмонс был выбран «Филадельфией» на драфте 2016 года под общим первым номером, в 2018 году он был признан лучшим новичком сезона. В сезоне-2018/19 австралиец принял участие в 79 играх регулярного чемпионата, в которых в среднем набирал 16,9 очка, совершал 8,8 подбора, 7,7 передачи и 1,4 перехвата. За карьеру в НБА Симмонс оформил 24 трипл-дабла, что является одним из лучших результатов среди действующих игроков лиги. В 2019 году он получил приглашение на Матч всех звезд НБА.