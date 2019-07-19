Белорусские баскетболисты проиграли албанцам на молодежном ЧЕ в дивизионе В

Сегодня в португальском Матозиньюше белорусы уступили сверстникам из Албании с минимальной разницей в счете — 75:76 (26:20, 17:17, 13:13, 19:26). На протяжении почти всего игрового времени белорусские баскетболисты выигрывали, но в концовке заключительной четверти соперники сумели выйти вперед и победили. В составе проигравших лучшим был Владислав Близнюк, у которого 29 очков и 3 подбора под щитами.