Белорусские баскетболисты победили венгров на молодежном ЧЕ

Сегодня в матче утешительного турнира белорусы убедительно переиграли сверстников из Венгрии со счетом 81:66 (16:19, 23:16, 22:10, 20:21). Самым результативным в составе победителей стал Тимур Дрюков, в активе которого 18 очков.

На первом этапе этого турнира подопечные Виталия Маклакова заняли 3-е место в предварительной группе А, одержав победы над командами Исландии (79:74) и Ирландии (81:59), а также уступив сборным Венгрии (51:63) и России (70:83). Затем в первом поединке состязаний за 9−16-е места белорусские баскетболисты проиграли албанцам (75:76), а потом победили словаков (70:55).

Сегодня в матче за 3-е место баскетболисты Бельгии сыграют с россиянами, а в главном финале встретятся команды Чехии и Португалии.