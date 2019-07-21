Текущие события
Футбол. Премьер-лига
21.07
Сочи
Зенит
02
Футбол. Премьер-лига
21.07
Динамо
Рубин
01
Футбол. Премьер-лига
21.07
Локомотив
Тамбов
21
Футбол. Премьер-лига
21.07
Урал
Ахмат
30
Футбол. Первый дивизион
20.07
Армавир
Нефтехимик
02
Футбол. Премьер-лига
20.07
Ростов
Спартак
22
Все события
Фоторепортажи
19Капризов на поле, радостный Влашич и серьезный Акинфеев. Фото с матча ЦСКА — «Оренбург»
10Как чемпионы UFC будут выглядеть в старости
21 июля, источник: БЕЛТА

Белорусские баскетболисты победили венгров на молодежном ЧЕ

21 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболисты молодежной сборной Беларуси (U-20) заняли 13-е место на чемпионате Европы в дивизионе В, который проходит в португальском Матозиньюше, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Наверх

Сегодня в матче утешительного турнира белорусы убедительно переиграли сверстников из Венгрии со счетом 81:66 (16:19, 23:16, 22:10, 20:21). Самым результативным в составе победителей стал Тимур Дрюков, в активе которого 18 очков.

На первом этапе этого турнира подопечные Виталия Маклакова заняли 3-е место в предварительной группе А, одержав победы над командами Исландии (79:74) и Ирландии (81:59), а также уступив сборным Венгрии (51:63) и России (70:83). Затем в первом поединке состязаний за 9−16-е места белорусские баскетболисты проиграли албанцам (75:76), а потом победили словаков (70:55).

Сегодня в матче за 3-е место баскетболисты Бельгии сыграют с россиянами, а в главном финале встретятся команды Чехии и Португалии.

Путевки в элитный дивизион молодежного континентального первенства получат 3 призера соревнований в Португалии.

 Гороскоп на неделю с 15 по 21 июля
Вика Цыганова рассказала, как чуть не умерла из-за попугая
«Зенит» обыграл «Сочи» в гостевом матче чемпионата России
«Локомотив» одержал волевую победу над «Тамбовом» в матче РПЛ
«Краснодар» и «Спартак» узнают соперников в еврокубках
Гол с центра поля принес «Тоттенхэму» победу над «Ювентусом»
«Рубин» в меньшинстве обыграл «Динамо» в матче чемпионата России
Семак объяснил, почему Дзюба не попал в основной состав «Зенита»
«Ростов» просит главу РФС отстранить судью матча со «Спартаком»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь