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14:57 (мск), источник: ТАСС

Стали известны соперники сборной России по квалификации ЧЕ-2021 по баскетболу

ТАСС, 22 июля. Мужская сборная России по баскетболу сыграет с командами Италии, Северной Македонии и Эстонии в отборочном турнире к чемпионату Европы 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации баскетбола (FIBA).

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Источник: РИА "Новости"

В понедельник Мюнхене состоялась жеребьевка отборочного турнира, сборная России выступит в группе B. Первые матчи отборочного турнира пройдут 17 и 25 февраля 2020 года, вторые — 23 ноября и 1 декабря 2020 года, заключительные — 15 и 23 февраля 2021 года.

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Всего в отборочном турнире примут участие 32 команды, которые поделены на восемь групп. В основную стадию первенства выйдут по три лучшие команды из каждой группы. В группах, где участвуют команды стран — хозяев турнира, путевки получат сборные стран, которые примут турнир, и две лучшие команды. В квалификации команды проводят по две встречи с каждой командой, одну дома и вторую — на выезде.

Чемпионат Европы 2021 года пройдет с 17 по 29 августа в Грузии, Германии, Италии и Чехии, а матчи плей-офф будут проходить только в Германии, которая уже объявила города, в которых пройдут соревнования: групповой этап состоится в Кёльне, плей-офф — в Берлине.

Сборная России побеждала на турнире один раз, также на счету российской команды одна серебряная и две бронзовые медали. Сборная СССР 14 раз становилась первой, трижды — второй и четыре раза — третьей. Советская команда является рекордсменом по количеству побед на турнире. В 2017 году российские баскетболисты успешно преодолели квалификационный раунд, заняв первое место в группе С. В финальной стадии турнира сборная России уступила в матче за третье место испанцам (85:93).

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