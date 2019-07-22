Стали известны соперники сборной России по квалификации ЧЕ-2021 по баскетболу

Источник: РИА "Новости"

В понедельник Мюнхене состоялась жеребьевка отборочного турнира, сборная России выступит в группе B. Первые матчи отборочного турнира пройдут 17 и 25 февраля 2020 года, вторые — 23 ноября и 1 декабря 2020 года, заключительные — 15 и 23 февраля 2021 года.

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Всего в отборочном турнире примут участие 32 команды, которые поделены на восемь групп. В основную стадию первенства выйдут по три лучшие команды из каждой группы. В группах, где участвуют команды стран — хозяев турнира, путевки получат сборные стран, которые примут турнир, и две лучшие команды. В квалификации команды проводят по две встречи с каждой командой, одну дома и вторую — на выезде.

Чемпионат Европы 2021 года пройдет с 17 по 29 августа в Грузии, Германии, Италии и Чехии, а матчи плей-офф будут проходить только в Германии, которая уже объявила города, в которых пройдут соревнования: групповой этап состоится в Кёльне, плей-офф — в Берлине.