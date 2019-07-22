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16:48 (мск), источник: Чемпионат.com

Сборная России узнала своих соперников по отборочному этапу Евробаскета-2021

В Мюнхене состоялась жеребьёвка группового этапа квалификационного турнира чемпионата Европы — 2021.

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Источник: РИА "Новости"

Мужская сборная России сыграет в группе В. Её соперниками станут команды Италии, Македонии и Эстонии. Об этом сообщает официальный «твиттер» Евробаскета.

Напомним, в отборочном этапе примут участие 32 команды, которые разбиты на восемь групп. В финальную стадию выйдут по три лучшие команды каждого из квартетов. Исключение составят лишь те группы, в которых участвуют хозяева турнира — Грузия, Италия, Чехия и Германия. В этих случаях страны-хозяйки автоматически получат место на Евробаскете, среди оставшихся трёх команд будут разыграны ещё две путёвки.

Квалификационного турнир чемпионата Европы — 2021 пройдёт в период с февраля 2020 года по февраль 2021 года.

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