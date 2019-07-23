Мозгов не сыграет за сборную России по баскетболу на Кубке мира

Источник: РИА "Новости"

Сборная России 22 июля начала подготовительный сбор к Кубку мира 2019 года в Новогорске. Мозгов входил в число баскетболистов, вызванных для подготовки к турниру.

«К сожалению, в этом году национальной команде не поможет центровой Тимофей Мозгов», — говорится в сообщении.