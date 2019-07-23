Мозгов не отказывался от выступления за сборную России на Кубке мира по баскетболу

Источник: AP 2019

Сборная России 22 июля начала подготовительный сбор к Кубку мира 2019 года. Мозгов входил в число баскетболистов, вызванных для подготовки к турниру, но в итоге было принято решение, что он не сыграет на Кубке мира, о чем во вторник сообщил официальный сайт Российской федерации баскетбола (РФБ).

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«Ни с кем из штаба сборной или РФБ в последние дни я не разговаривал, а значит и не мог отказаться от выступления в составе национальной команды на предстоящем Кубке мира. Более того, я не собирался этого делать до самого последнего момента. 1 августа у меня плановая консультация с врачом, который должен дать ответ на вопрос, могу ли я приступать к полноценным тренировкам,» — сказал Мозгов.

«Мои агенты ранее уведомили об этом тренерский штаб и регулярно держали его в курсе того, как идет восстановительный процесс. Другой информации они тоже никому не давали. Я по-прежнему выполняю рекомендации медиков и делаю все, что от меня зависит, чтобы успеть восстановиться к Кубку мира. Поэтому я понятия не имею, откуда появилась новость, что в этом году я точно не помогу сборной. Если это решение приняло руководство, то спросите о подробностях их, мне никто не звонил».

«Если это так, то я с уважением отнесусь к данному факту и пожелаю сборной удачно выступить на чемпионате мира. А также отмечу, что готов помочь национальной команде в следующем отборочном цикле», — добавил Мозгов.