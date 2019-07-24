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12:04 (мск), источник: ТАСС

В РФБ заявили, что использовали неправильную формулировку в сообщении про Мозгова

ТАСС, 24 июля. Информация о том, что центровой сборной России по баскетболу Тимофей Мозгов не поможет команде на Кубке мира 2019 года, содержала неверную формулировку. Об этом сообщает пресс-служба Российской федерации баскетбола (РФБ).

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Источник: РИА "Новости"

В понедельник вечером на сайте РФБ появилась информация, что Мозгов не приедет на подготовительный сбор и не поможет сборной России на Кубке мира. Сам баскетболист заявил ТАСС, что не отказывался от выступления за сборную России.

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«Правильная трактовка такова: Мозгов в настоящий момент не готов выйти на паркет и не приступил к работе на сборе вместе с командой; его возвращение в строй в короткие сроки, которое позволит ему сыграть на Кубке мира — 2019, маловероятно. При этом ни Мозгову, ни его представителям не сообщалось, что в национальной команде игрока не ждут», — говорится в сообщении пресс-службы.

Главный тренер команды Сергей Базаревич подтвердил, что тренерский штаб не отказывался от услуг Мозгова. «Он [Мозгов] никогда не отказывался выступать за сборную, хочет играть за нее и сейчас, мы тоже никогда не принимали решения не вызывать Мозгова в национальную команду. На сегодняшний день он не в состоянии принимать участие в тренировках, но ждет, что лечение даст аккумулирующий эффект, и в короткие сроки произойдет значительное улучшение его состояния. Это то, что обещают его лечащие врачи», — сказал Базаревич.

Базаревич отметил, что Мозгов надеялся на резкое улучшение своего состояния, но добавлял, что шансы на такое развитие событий минимальные. «Сам Тимофей сказал мне, что надеется на резкое улучшение своего состояния, которое позволит ему начать тренироваться. И при этом отмечал, что шансы небольшие. На этом и остановились — больше вестей от него я не слышал. Хотя в конкретном случае с Мозговым мы готовы ждать до последнего», — добавил главный тренер.

Сборная России на Кубке мира сыграет против команд Нигерии, Аргентины и Южной Кореи в группе В. Турнир пройдет с 31 августа по 15 сентября в Китае.
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