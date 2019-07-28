Белорусы победили венгров на юниорском ЧЕ по баскетболу

Сегодня в матче 3-го тура предварительной группы D белорусы встречались с командой Венгрии и выиграли со счетом 97:72 (27:12, 21:21, 34:25, 15:14).

Читайте также Белорусские баскетболисты разгромили австрийцев на юниорском ЧЕ

Лучшим у победителей оказался Даниил Борисевич, набравший 23 очка и совершивший 10 подборов под щитами. Накануне белорусские баскетболисты разгромили сверстников из Австрии со счетом 82:59, а в первом туре уступили португальцам с результатом 70:88.

Свой следующий поединок подопечные Александра Подерачева проведут 30 июля с командой Косово, а 31 июля завершат предварительный этап игрой со шведами.

Турнирное положение после трех игровых дней: Швеция — 6 очков, Беларусь — 5, Португалия — 5, Венгрия — 4, Австрия — 4, Косово — 3.