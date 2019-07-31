Гендиректор БК «Химки» считает, что Мозгов не сможет помочь сборной России на КМ в Китае

Источник: РИА "Новости"

Такое мнение Астахов высказал в среду ТАСС.

В среду Мозгов подписал однолетний контракт с «Химками». В настоящее время 33-летний чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) сезона-2015/2016 в составе «Кливленда» восстанавливается от повреждения колена, из-за которого пропустил прошлый сезон. На прошлой неделе пресс-служба Российской федерации баскетбола сообщила, что Мозгов не приедет на подготовительный сбор и не поможет сборной России на Кубке мира. Сам баскетболист заявил ТАСС, что не отказывался от выступления за сборную России.

«Наблюдая процесс восстановления Тимофея с начала лета, мы идем к тому, что к началу сезона он будет готов, может, не полностью. Сейчас, к сожалению, Мозгов не сможет помочь сборной. К началу сентября он должен подключиться к тренировкам в общей группе клуба. Но это мое видение, тренерам сборной виднее, в каком состоянии и как Тимофей может помочь команде», — сказал Астахов.

В составе сборной России Мозгов стал бронзовым призером Олимпийских игр 2012 года в Лондоне и обладателем бронзовой медали чемпионата Европы — 2011.

Мозгов выступал в НБА с 2010 года, в 2016-м он в составе «Кливленда» стал чемпионом лиги. Летом того же года Мозгов подписал контракт с «Лос-Анджелес Лейкерс» на четыре года, за которые должен был получить $64 млн, это соглашение сделало его самым высокооплачиваемым российским спортсменом. В 2017 году «Лейкерс» обменяли центрового в «Бруклин», которые через сезон отправили его в «Орландо». В «Мэджик» Мозгов не сыграл ни одного матча из-за повреждения колена, по окончании сезона-2018/19 клуб отчислил его.