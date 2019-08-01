Баскетболисты сборной России до 18 лет проиграли в четвертьфинале ЧЕ

Баскетболисты сборной России до 18 лет проиграли в четвертьфинале ЧЕ

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Баскетболисты сборной России не сумели пробиться в полуфинал чемпионата Европы среди игроков до 18 лет, который проходит в Греции.