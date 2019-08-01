Баскетболисты сборной России до 18 лет проиграли в четвертьфинале ЧЕ
МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Баскетболисты сборной России не сумели пробиться в полуфинал чемпионата Европы среди игроков до 18 лет, который проходит в Греции.
МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Баскетболисты сборной России не сумели пробиться в полуфинал чемпионата Европы среди игроков до 18 лет, который проходит в Греции.
В четвертьфинальном матче россияне уступили команде Испании со счетом 77:84 (18:16, 22:35, 18:12, 19:21). Самыми результативными в составе россиян стали Андрей Топтунов и Филипп Гафуров, набравшие по 13 очков.
В полуфинале испанцы встретятся с победителем матча между сборными Литвы и Греции.