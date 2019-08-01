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1 августа, источник: Спорт РИА Новости

Баскетболисты сборной России до 18 лет проиграли в четвертьфинале ЧЕ

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Баскетболисты сборной России не сумели пробиться в полуфинал чемпионата Европы среди игроков до 18 лет, который проходит в Греции.

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В четвертьфинальном матче россияне уступили команде Испании со счетом 77:84 (18:16, 22:35, 18:12, 19:21). Самыми результативными в составе россиян стали Андрей Топтунов и Филипп Гафуров, набравшие по 13 очков.

В полуфинале испанцы встретятся с победителем матча между сборными Литвы и Греции.

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