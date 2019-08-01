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1 августа, источник: Спорт РИА Новости

Мозгов не сыграет за сборную России на Кубке мира

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Центровой подмосковных «Химок» Тимофей Мозгов не успеет восстановиться от травмы, а потому не сможет сыграть за сборную России по баскетболу на Кубке мира в Китае, сообщается на сайте Российской федерации баскетбола (РФБ).

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Источник: РИА "Новости"

Мозгов, полностью пропустивший сезон-2018/19 из-за травмы колена, не был включен в состав национальной команды для подготовки к Кубку мира. Главный тренер национальной команды Сергей Базаревич позже заявил, что тренерский штаб готов ждать возвращения центрового до последнего.

«Тимофей с его агентом позвонили мне сразу, как только вышли от врачей. К сожалению, все так, как мы и предполагали. Медицинский вердикт таков: прогресс есть, но к командным тренировкам игрок пока приступить не может, ему нужно еще минимум две-три недели. Это означает, что мы продолжим подготовку без Мозгова. Желаем ему скорейшего выздоровления», — сказал Базаревич.

«Мое восстановление в целом идет хорошо. Есть ощутимый прогресс, — отметил Мозгов. — Я уже приступил к беговым упражнениям и броскам. Однако, к сожалению, еще не получил от врачей разрешение начать баскетбольную работу в полном контакте. Надеюсь, скоро это случится, и я порадую болельщиков своей игрой. Желаю удачи сборной России. Очень жаль, что не смогу ей помочь на этом чемпионате. Но, как говорил неоднократно, если буду здоров, всегда готов откликнуться на приглашение тренерского штаб».

Кубок мира пройдет в Китае с 31 августа по 15 сентября. Россияне на групповом этапе сыграют с командами Аргентины, Нигерии и Южной Кореи.

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