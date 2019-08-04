Белорусские баскетболисты обыграли болгар на юниорском чемпионате Европы

Сегодня в заключительном матче утешительного турнира подопечные Александра Подерачева победили команду Болгарии с результатом 93:81 (23:22, 27:23, 21:20, 22:16).

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Лучшим в составе белорусской дружины стал Кирилл Тетерюков, в активе которого 21 очко и 15 подборов под щитами.

На предварительном этапе континентального первенства белорусы победили баскетболистов Австрии — 82:59, Венгрии — 97:72, Косово — 83:74 и Швеции — 84:83, а также уступили португальцам — 70:88, заняв 3-е место в группе D. Затем в первой встрече утешительного турнира 9−16-е места сборная Беларуси проиграла исландцам со счетом 93:98, а потом одолела ирландских сверстников со счетом 87:86.