Обыграли Джорданов, но не справились с иранскими гигантами. Россияне нестабильны перед чемпионатом мира

Источник: Спорт-Экспресс

Иран — Россия — 91:84 (18:24, 25:17, 25:29, 23:14)

Иран: Хаддади (26), Яхчали (20).

Россия: Воронцевич (14), Фридзон (12), Карасев (11), Курбанов (10), Боломбой (8), Платунов (9), М. Кулагин (9), Балашов (5), Зубков (4), Антонов (2).

Главный баскетбольный турнир года, если не четырехлетия, стартует через 27 дней. Большой турнир — соответствующая масштабная подготовка. Российская сборная начала с матчей против азиатских соперников в УСК ЦСКА в Москве. Гостями стали Иордания и Иран — и никого не должно вводить в заблуждение якобы слабый уровень соперников. Потому что:

— Иордания и Иран — участники чемпионата мира и регулярные призеры азиатских континентальных турниров. У них есть игроки либо из топовых европейских клубов, либо с таким опытом и даже прошлым в НБА;.

— Начинать подготовку с Испанией или Сербией было бы бредом, потому что лучше начинать с уверенных побед или равных «заруб», но точно провалов. Так делают и в других видах спорта;.

— По-английски название Иордании произносится как «Джордан». Когда еще баскетбольная сборная России сыграет против стольких Джорданов?

Мозгова очень не хватает

Первый матч на турнире команда Сергея Базаревича играла против Иордании и особых препятствий на пути действительно не обнаружила — 111:71. Что тоже важно — более слабых соперников надо обыгрывать уверенно. Именно это отличает классную команду от середняка, который только может прыгнуть выше головы при нужной самоотдаче, везении и прочих экспертных клише. Единственные проблемы были на старте, когда иорданцы неожиданно начали с 6:0. Но быстрое вмешательство тренерского штаба привело все в порядок. Уверенно стрелял Фридзон, на щите выделялся успешной борьбой Боломбой, Кулагин пусть и не набрал очков, но сделал 8 передач. Здорово его подменил Платунов. В общей сложности поиграть Базаревич дал сразу 15 игрокам. И после матч сказал, что доволен отношением подопечных, которые «показали накопленный багаж», за исключением сумбура в начале.

Иран, матч с которым прошел в воскресенье, должен был создать больше трудностей. Россияне, которые ощутимо меньше в размерах, чем иранцы, здраво рассудили, что лезть под кольцо — совершенно праздное воскресное занятие. И принялись палить по нему издали и со средней дистанции, создавая свободные пространства за счет быстроты комбинаций. До поры до времени дальние броски помогали — но в середине второй четверти они напрочь пропали, и тут начались серьезные проблемы.

Старт, правда, как и в случае с Иорданией, остался за соперником. Против 215-сантиметрового Хаддади Ивлев никак не справлялся, и персидский гигант почти в одиночку довел счет до 14:8. Базаревич сначала выпустил на замену Боломбоя и Воронцевича, с которыми защищаться оказалось полегче, а затем взял тайм-аут, после которого наши молниеносно двумя бросками из-за дуги сравняли счет. Вывод: команда управляема тренером.

В концовке дрогнули

Вторую половину россияне начинали с заделом в 6 очков. Но он пропал моментально: 34-летний Хаддади замучил Боломбоя и отправил после четвертого фола отдыхать, вышедший Балашов соорудить над нашим кольцом бесполетную зону не мог. А окончательно вытащил Иран вперед в счете Сергей Карасев, который ухитрился при российских судьях схватить в один момент технический и неспортивный фол. Трибуны, которые, кстати, на этом турнире оказались заполнены прилично, защищали кольцо от четырех штрафных подряд. Если в пятницу на них был Александр Овечкин, то теперь его место занял футболист Юрий Газинский. Но Иран уже был впереди 54:51. И снова пришлось вызывать со скамейки Фридзона. Которого, впрочем, иногда лучше замечали опекуны, чем партнеры. Зато сделал все от себя зависящее дебютант Платунов — выступление которого можно на этом турнире выделить. Но их усилий против физически сильных и неожиданно активных иранцев не хватило.

В итоге все дошло до классической концовки с «качелями», в которой россияне дрогнули. Две ненужные потери с участием не таких уж и молодых Кулагина и тем более Воронцевича, паника под своим кольцом, где к Хаддади присоединился Ростампур, дальние броски Яхчали — все это решило исход встречи в пользу Ирана. 84:91 — неприятное поражение от сравнимой с нами по силе команды.

Трагично ли поражение?

Конечно, нет. Время до турнира еще есть. Но последние результаты точно должны встревожить и послужить пищей для размышлений. Что мы имеем за четыре недели до чемпионата мира:

— Конечно, сборной не хватает доминирующего центра. Под своим щитом защищаться все 40 минут качественно нам очень сложно, а если соперник наглухо закрывает свою зону — то и атаковать. С другой стороны, игроки свободны в придумывании комбинаций, домашних заготовок много, выручают неравноценные размены — все это команда Базаревича умеет. Но в решающий момент психологически не выдержала.

— Свои трехочковые идут у нас очень неплохо — под 40%, но и соперникам мы позволяем бросать очень много и точно. 91 очко Ирана в Москве, когда с игры у соперника залетает практически все что можно — непозволительная вещь. В защите у нас есть проблемы и в случае с борьбой против нападающих таранного типа (а это похоже на Нигерию), но есть, к сожалению, и проблемы с закрытием периметра.

— Сами россияне сегодня смазали несколько открытых бросков. Если ставить на них — тогда уж бить без промаха.