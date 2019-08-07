Баскетболисты сборной Беларуси проиграли датчанам в квалификации чемпионата Европы

Первую четверть сегодняшнего матча на площадке минского Falkon Club белорусы провалили, уступив 15:27. Однако затем подопечные Александра Крутикова заиграли гораздо увереннее и к большому перерыву сократили разрыв до трех очков — 41:44.

В начале третьей десятиминутки хозяева почти догнали соперников — 48:49, но потом датчане вновь захватили инициативу и ушли в отрыв. В самой концовке игры белорусы вновь сократили разрыв до одного балла — 78:79, но в итоге уступили со счетом 78:81 (15:27, 26:17, 14:19, 23:18).

Самым результативным у проигравших стал Маалик Уэйнс, набравший 15 очков, на 2 балла меньше в активе Артема Параховского.

Для датчан встреча Минске стала первой в группе Е, а белорусы до этого уверенно переиграли в Тиране команду Албании со счетом 73:51. Свой следующий поединок белорусские баскетболисты проведут 14 августа также на своей площадке против Албании, а 17 августа завершат турнир гостевой встречей с Данией.

Составы остальных групп:

F — Словакия, Кипр, Румыния;.

G — Великобритания, Люксембург, Косово;.

Н — Исландия, Португалия, Швейцария.

В основной отборочный раунд выйдут только победители групп. Если команда Беларуси сумеет занять первое место, то попадет в квартет С, где ее соперниками будут сборные Литвы, Бельгии и Чехии.