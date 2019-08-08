Российские баскетболистки вышли в полуфинал молодежного чемпионата Европы

Сборная России на прошлогоднем чемпионате Европы заняла 13-е место. Действующими победительницами турнира являются испанки. С момента проведения турнира (2000 год) сборная России пять раз выигрывала золотые медали, также в ее активе три серебряные и две бронзовые награды. Лидируют по количеству наград на европейском первенстве команда Испании (восемь золотых и три серебряные медали).