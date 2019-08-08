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10ФернандOFF. Еще один чемпион России ушел из «Спартака»
16:43 (мск), источник: ТАСС

Российские баскетболистки вышли в полуфинал молодежного чемпионата Европы

ТАСС, 8 августа. Баскетболистки молодежной сборной России (до 20 лет) вышли в полуфинал чемпионата Европы. Турнир проходит в чешском городе Клатови.

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Россиянки в матче ¼ финала обыграли сборную Сербии со счетом 64:51.

Соперником россиянок по полуфиналу станет победитель матча между сборными Бельгии и Польши, встреча пройдет позднее в четверг. Полуфинальные матчи пройдут 10 августа.

На групповой стадии команда России обыграла сборные Чехии, Польши и Швеции. В 1/8 финала российские баскетболистки были сильнее немок.

Сборная России на прошлогоднем чемпионате Европы заняла 13-е место. Действующими победительницами турнира являются испанки. С момента проведения турнира (2000 год) сборная России пять раз выигрывала золотые медали, также в ее активе три серебряные и две бронзовые награды. Лидируют по количеству наград на европейском первенстве команда Испании (восемь золотых и три серебряные медали).

Чемпионат Европы завершится 11 августа.

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