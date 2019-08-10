Очевидное — невероятное. Россия победила Италию в почти проигранной встрече
Сборная России во втором матче товарищеского турнира в Вероне обыграла хозяев площадки, на протяжении 39 минут встречи уступая в счете — 72:70.
Сборная России во втором матче товарищеского турнира в Вероне обыграла хозяев площадки, на протяжении 39 минут встречи уступая в счете — 72:70.
Италия — Россия — 70:72 (22:7, 18:25, 25:21, 5:19)
И: Джентиле (13), Саккетти (13).
Р: Фридзон (16), Курбанов (16), М. Кулагин (10).
Матч в Вероне начался с задержкой в добрые четверть часа
Впрочем, начиналось для гостей города Ромео и Джульетты все неплохо — россияне открыли счет, следом один из лидеров соперника Джентиле смазал два штрафных, а в битве одноклубников из ЦСКА под кольцом Воронцевич эффектно накрыл Хэкетта.
Но успехи в дебюте быстро сошли на нет. И обнажились те же недостатки, что и в предыдущих встречах. Сборная России порой испытывала проблемы во взаимодействии, связанные с кадровыми проблемами, слишком много позволяла оппонентам в нападении. А сама слишком полагалась на броски с дистанции, не достигавшие цели — ни одного трехочкового попадания из пяти попыток за 10 минут и три из восьми «двушек».
Как результат — команда Сергея Базаревича не могла уйти с отметки в два набранных очка более пяти минут, а соперник за это время совершил рывок 12:0. Особенно усердствовали Белинелли, забросивший две «трехи», и Джентиле. А иллюстрацией игры россиян в обороне стал данк Брукса после прохода в лицевую.
Как будто прочих злоключений было мало — в игровом эпизоде в конце четверти повреждение получил Платунов. После неудачного приземления он схватился за голеностоп и на площадке больше не появлялся. Еще одна потеря и без того обескровленной сборной. «Треха» от Абасса подвела неутешительный итог первой четверти — 22:7. Тут же вспомнилось, что итальянцы от Сенегала накануне, как и команда Сергея Базаревича от Венесуэлы, пропустили 54 очка, но забили 111 против 69 российских. И повторение такого сценария было бы крайне нежелательным.
В начале второй четверти отставание сборной России достигло 17 очков, но это, как показали следующие минуты, была инерция. А затем последовал долгожданный всплеск — за считанные секунды команда Базаревича набрала восемь очков подряд.
Итальянцев, впрочем, такое развитие событий не обескуражило, и они вскоре восстановили двузначный перевес. Но эта четверть явно принадлежала россиянам — они организовали еще один рывок 8:0, завершенный «трехой» Сопина. Кошмар первой четверти сменился отменной эффективностью второй — попадания с процентом за 60. Еще один трехочковый, на сей раз от Курбанова — стал пятым из семи попыток в четверти и сократил разницу до минимума.
У итальянцев же лишь на последней минуте с периметра попал Джентиле, до этого соперники палили по воробьям. В обороне россияне действовали гораздо внимательнее, чем в дебюте. Зато концовка осталась за хозяевами. Боломбой
Во второй половине у команд, играющих под солидными тренировочными нагрузками, сил было явно меньше, чем до перерыва. И это повлияло на ход встречи — оба тренера стали больше тасовать состав, давать шансы резервистам и отдых лидерам. У сборной России в третьей четверти можно вспомнить «трешки» Фридзона, который пытался удержать команду на приемлемом расстоянии.
Но при этом бросалось в глаза, что сборная проигрывает много единоборств и
Впрочем, даже «-15» не были в этот вечер приговором. Матч
Когда Курбанов сократил разрыв до семи очков, итальянцы взяли
Таким образом, на протяжении почти всего матча уступая в счете, россияне выиграли последнюю четверть со счетом 19:5 и оказались впереди за 1,1 секунды до сирены — 72:70. Невероятная развязка в целом не лучшего для сборной матча. В субботу Россия завершит итальянский турнир встречей с сенегальцами.