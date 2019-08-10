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10ФернандOFF. Еще один чемпион России ушел из «Спартака»
01:01 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Очевидное — невероятное. Россия победила Италию в почти проигранной встрече

Сборная России во втором матче товарищеского турнира в Вероне обыграла хозяев площадки, на протяжении 39 минут встречи уступая в счете — 72:70.

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Источник: Спорт-Экспресс

Италия — Россия — 70:72 (22:7, 18:25, 25:21, 5:19)

И: Джентиле (13), Саккетти (13).
Р: Фридзон (16), Курбанов (16), М. Кулагин (10).

Матч в Вероне начался с задержкой в добрые четверть часа из-за технических неполадок, возникших в зале. Что, впрочем, вряд ли способно удивить людей, знакомых с итальянским образом жизни — к такому здесь относятся философски. Команды, уже приготовившиеся к началу матча, вместо стартового вбрасывания оказались вынуждены продолжать разминку. Возможно, именно эта затянувшаяся пауза повлияла на настрой российской сборной, сбила концентрацию у игроков, которые в итоге провалили стартовую четверть.

-15 и очередная потеря

Впрочем, начиналось для гостей города Ромео и Джульетты все неплохо — россияне открыли счет, следом один из лидеров соперника Джентиле смазал два штрафных, а в битве одноклубников из ЦСКА под кольцом Воронцевич эффектно накрыл Хэкетта.

Но успехи в дебюте быстро сошли на нет. И обнажились те же недостатки, что и в предыдущих встречах. Сборная России порой испытывала проблемы во взаимодействии, связанные с кадровыми проблемами, слишком много позволяла оппонентам в нападении. А сама слишком полагалась на броски с дистанции, не достигавшие цели — ни одного трехочкового попадания из пяти попыток за 10 минут и три из восьми «двушек».

Как результат — команда Сергея Базаревича не могла уйти с отметки в два набранных очка более пяти минут, а соперник за это время совершил рывок 12:0. Особенно усердствовали Белинелли, забросивший две «трехи», и Джентиле. А иллюстрацией игры россиян в обороне стал данк Брукса после прохода в лицевую.

Как будто прочих злоключений было мало — в игровом эпизоде в конце четверти повреждение получил Платунов. После неудачного приземления он схватился за голеностоп и на площадке больше не появлялся. Еще одна потеря и без того обескровленной сборной. «Треха» от Абасса подвела неутешительный итог первой четверти — 22:7. Тут же вспомнилось, что итальянцы от Сенегала накануне, как и команда Сергея Базаревича от Венесуэлы, пропустили 54 очка, но забили 111 против 69 российских. И повторение такого сценария было бы крайне нежелательным.

Все хорошо, кроме концовки

В начале второй четверти отставание сборной России достигло 17 очков, но это, как показали следующие минуты, была инерция. А затем последовал долгожданный всплеск — за считанные секунды команда Базаревича набрала восемь очков подряд. Наконец-то с шестой попытки открыт счет трехам — это попал в кольцо Кулагин. После удачной быстрой атаки в исполнении Воронцевича последовал бросок с дуги от Фридзона — и вот уже на табло 15:24.

Итальянцев, впрочем, такое развитие событий не обескуражило, и они вскоре восстановили двузначный перевес. Но эта четверть явно принадлежала россиянам — они организовали еще один рывок 8:0, завершенный «трехой» Сопина. Кошмар первой четверти сменился отменной эффективностью второй — попадания с процентом за 60. Еще один трехочковый, на сей раз от Курбанова — стал пятым из семи попыток в четверти и сократил разницу до минимума.

У итальянцев же лишь на последней минуте с периметра попал Джентиле, до этого соперники палили по воробьям. В обороне россияне действовали гораздо внимательнее, чем в дебюте. Зато концовка осталась за хозяевами. Боломбой каким-то образом не забил сверху, а Италия ответила моментально. Быстрый отрыв — и Абасс кладет сверху. А затем повторяет тот же трюк в последней атаке. 32:40 к перерыву.

Чудо на заказ

Во второй половине у команд, играющих под солидными тренировочными нагрузками, сил было явно меньше, чем до перерыва. И это повлияло на ход встречи — оба тренера стали больше тасовать состав, давать шансы резервистам и отдых лидерам. У сборной России в третьей четверти можно вспомнить «трешки» Фридзона, который пытался удержать команду на приемлемом расстоянии.

Но при этом бросалось в глаза, что сборная проигрывает много единоборств и по-прежнему позволяет итальянцам в атаке чуть больше, чем нужно. И концовка 10-минутки загадочным образом снова уплыла к оппонентам. Активизировался Саккетти, забил с фолом Делла Валле, здорово на щитах действовал Брукс. И вот уже преимущество хозяев снова достигло 12 очков перед заключительной четвертью, а затем еще увеличилось.

Впрочем, даже «-15» не были в этот вечер приговором. Матч все-таки товарищеский, а нынешняя Италия не та команда, которая способна гарантированно и хладнокровно дожать соперника. Спасать ситуацию при «-15» выпало тем, кто и должен был это делать. Воронцевич, Курбанов, Фридзон организовали погоню, в итоге увенчавшуюся успехом. Впрочем, стоит признать, что и итальянцы провели последние минуты совершенно бездарно на обеих половинах площадки.

Когда Курбанов сократил разрыв до семи очков, итальянцы взяли тайм-аут. Но после этого россияне сделали два подбора на чужом щите в одном владении, и Воронцевич с третьей попытки затолкал мяч в кольцо. Играть оставалось всего ничего, а следующая атака команды Базаревича завершилась ничем. Но внезапно Джентиле под прессингом отдал мяч прямо в руки Курбанову, который с удовольствием забил сверху. «-1» на последней минуте, и итальянцы снова атакуют вхолостую. А в последней атаке россиян Воронцевич делает скидку на периметр, откуда точен Фридзон.

Таким образом, на протяжении почти всего матча уступая в счете, россияне выиграли последнюю четверть со счетом 19:5 и оказались впереди за 1,1 секунды до сирены — 72:70. Невероятная развязка в целом не лучшего для сборной матча. В субботу Россия завершит итальянский турнир встречей с сенегальцами.

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